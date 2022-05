Première à Genève – Un centre d’hypnose s’est ouvert aux Eaux-Vives. Après Lausanne et Fribourg, mhp centrum a créé un cabinet à Genève dédiée aux thérapies par l’hypnose. Olivier Bot

Marta Hegyaljai Python, ancienne cadre du CICR, psychothérapeute, instructrice en hypnose Elmanienne et fondatrice de mhp | centrum et mhp | hypnose.

Après Lausanne et Fribourg, la société mhp centrum a créé en mai un centre de thérapies complémentaires spécialisé en hypnose à Genève, dans le quartier des Eaux-Vives.

«Nos centres ont pour but d’offrir tant aux clients qu’aux thérapeutes un environnement, une infrastructure et un encadrement qui permettent d’assurer la meilleure prise en charge possible. Nous promouvons l’hypnose comme un outil de développement personnel simple, rapide et efficace», indique Marta Hegyaljai Python, fondatrice de mhp centrum, dans un communiqué.

Le centre s’enorgueillit de réunir une «équipe pluridisciplinaire de praticiens aux parcours variés. L’entreprise possède aussi une école hypnose thérapeutique et médicale certifiée EduQua, reconnue selon le communiqué de mhp, par de nombreux organismes tant en Suisse qu’en France.

