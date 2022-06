Lettre du jour – Un centre assez décentré Opinion Courrier des lecteurs

Un écran d'information installé dans la salle d'attente lors de l'inauguration du Centre Cantonal genevois de Biométrie en avril 2022. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Chambésy, 20 juin

À fin mars s’est ouvert à Vernier le nouveau Centre cantonal de biométrie, service de l’Office cantonal de la population et des migrations voué à l’établissement et au renouvellement des pièces d’identité et des autorisations de séjour ou de travail. Le centre ambitionne d’accueillir quelque 700 clients par jour et de ramener à deux semaines le délai d’attente pour un rendez-vous. Une quarantaine de collaborateurs y travaillent. Selon un communiqué du Conseil d’État, l’installation du centre «démontre qu’il est parfaitement possible de concevoir des services publics à la fois modernes et performants, et à visage humain». Jusque-là, rien à redire.

Les choses se gâtent lorsqu’il faut s’y rendre. Logé dans un complexe immobilier appelé ARCentre, qui accueille un centre commercial Migros et d’autres activités, le nouveau Centre de biométrie est en réalité très excentré, long à atteindre aussi bien en voiture qu’en bus.

Plus grave encore pour les usagers, il est implanté dans l’un des carrefours les plus hostiles du canton, chargé de trafic toute la journée, dont de nombreux camions. Les piétons en font les frais, avec des temps d’attente considérables pour traverser les chaussées, notamment depuis les arrêts de bus.

Comment accueillir dans de telles conditions un service public très fréquenté, mais aussi un important centre commercial?

Vu les frais engagés, il y a peu de chances de faire revenir le Centre de biométrie dans un site plus propice. Dès lors, une seule solution s’impose: revoir complètement le fonctionnement et l’aménagement de ce carrefour, avec ses abords, en privilégiant le confort des piétons, l’accès aux arrêts de bus et l’attractivité de l’espace public.

L’État et la Ville de Vernier devraient s’y atteler sans tarder. Il en va de la qualité de vie, pour laquelle aucun secteur de l’agglomération ne devrait être prétérité. Dans ce sens, la décentralisation d’un service public pourrait susciter une requalification urbaine par ailleurs bien nécessaire.

Gilles Gardet, ancien urbaniste cantonal

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.