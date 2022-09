Afrique – Un Casque bleu de l’ONU gravement blessé dans une attaque au Mali Une mine a explosé dimanche dans la région de Gao au passage d’un convoi de la Minusma, qui s’est ensuite retrouvé sous le feu d’armes légères.

Un Casque bleu a été gravement blessé dimanche lors d’une attaque «ciblée» contre un convoi de l’ONU dans le nord du Mali en proie à des troubles, a annoncé sur Twitter la mission des Nations unies au Mali (Minusma).

Une mine a explosé dans la région de Gao au passage du convoi, qui s’est ensuite retrouvé sous le feu d’armes légères, selon la Minusma. «Ferme condamnation de cette attaque et vœux de rétablissement au blessé», ajoute son tweet.

La Minusma avait été créée en 2013 pour aider l’un des pays les plus pauvres au monde à combattre une insurrection djihadiste. Il s’agit de l’une des plus grosses opérations de maintien de la paix de l’ONU. Elle compte environ 17’500 hommes et femmes, dont plus de 13’000 soldats et policiers.

Le Mali est dirigé par une junte militaire depuis 2020. La crise politique et sécuritaire y dure depuis 2012, lorsque des rébellions djihadistes et séparatistes avaient pris les armes dans le Nord. Les violences se sont depuis étendues jusqu’au centre de cet immense pays, tuant des milliers de civils et de militaires et faisant des centaines de milliers de déplacés.

Le Mali avait temporairement suspendu les rotations du contingent de la Minusma il y a quelques mois, invoquant des raisons de «sécurité nationale». Les rotations ont repris mi-août.

