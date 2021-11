Exploitations avicoles en Suisse – Un cas de grippe aviaire détecté dans un élevage zurichois La Confédération et les cantons appellent tous les détenteurs de volailles à prendre des mesures préventives.

La Confédération et les cantons examinent les mesures pour éviter une propagation du virus, a annoncé mercredi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) (photo d’illustration). AFP

Un cas de grippe aviaire a été détecté mardi dans le canton de Zurich chez un éleveur amateur détenant des volailles. Une enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’un variant hautement contagieux.

La Confédération et les cantons examinent les mesures pour éviter une propagation du virus, a annoncé mercredi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Il appelle d’ores et déjà tous les détenteurs de volailles à prendre des mesures préventives.

Selon les connaissances actuelles, le virus n’est pas transmissible à l’être humain. Les personnes qui trouvent des cadavres d’oiseaux sont néanmoins priées de ne pas les toucher et d’en informer un garde-faune, l’autorité chargée de la surveillance de la pêche ou la police cantonale.

Premier cas en Suisse chez un amateur

En début de semaine, les autorités du Bade-Wurtemberg ont confirmé qu’un variant hautement contagieux de la grippe aviaire a été mis en évidence chez des cygnes, près de la frontière suisse. Le cas mis en évidence dans l’Unterland zurichois, dans la région du Rhin, est désormais le premier en Suisse chez un éleveur amateur détenant des poules et des oiseaux d’eau.

Depuis fin octobre, les cas de grippe aviaire chez les oiseaux d’eau sauvages ont fortement augmenté en Europe. Plusieurs pays signalent aussi leurs premiers cas dans des exploitations avicoles.

Actuellement, des oiseaux d’eau sauvages rejoignent aussi les lacs suisses pour hiverner. Or le contact direct avec les oiseaux d’eau constitue le plus important risque de transmission. Des mesures préventives doivent donc être prises pour empêcher tout contact entre la volaille domestique et les oiseaux sauvages.

Mesures à prendre

Les dispositifs d’alimentation et d’abreuvement doivent être situés dans des poulaillers inaccessibles aux oiseaux sauvages. Les mesures de biosécurité doivent être strictement appliquées avant d’entrer dans les poulaillers (changement de chaussures, port d’un survêtement réservé à l’utilisation dans le poulailler, désinfection des mains).

La détention en plein air et la sortie au pâturage restent possibles. Il faut toutefois préparer des dispositifs au cas où la sortie des animaux devrait être limitée à une aire à climat extérieure protégée. Il s’agit également de vérifier le bon état des grillages.

ATS

