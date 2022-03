Trois soirées à Chêne-Bourg – Un cartel sert l’humour sur un plateau Une ribambelle de joyeux drilles investit le Point Favre. Des noms confirmés, mais aussi de nouveaux talents du rire, qui disposent de dix minutes pour convaincre. Philippe Muri

Yann Lambiel, tête d’affiche jeudi du Cartel de l’humour. THOMAS MASOTTI

As de la vanne qui tue et adeptes des punchlines incisives, cette belle bande de joyeux drilles n’engendre pas la morosité. Doués pour le rire, une ribambelle de filles et de garçons investissent le Point Favre à Chêne-Bourg du 3 au 5 mars. Parmi eux, des noms confirmés, à l’image de Yann Lambiel, tête d’affiche d’un premier plateau majoritairement masculin jeudi. Ou la Belge Dena Vahdani, vedette d’une soirée 100% féminine, vendredi. Mais aussi une poignée de nouveaux talents, bien décidés à saisir leur chance samedi dans ce qui ressemble fort à un tremplin vers la gloire. Explications du comédien genevois Antoine Maulini, organisateur de ces trois soirées labellisées par ses soins «Cartel de l’humour».

«On associe volontiers le mot cartel à la défonce. Mais la définition est plus vaste.» Antoine Maulini, comédien, organisateur du Cartel de l’humour

«L’humour serait-il une forme de drogue?» fait mine de s’interroger l’auteur et interprète des one-man-shows «Le mytho» et «#Karma», qui tiendra le rôle de maître de cérémonie jeudi. Le sourire en coin, Antoine Maulini précise: «On associe volontiers le mot cartel à la défonce. Mais la définition est plus vaste: elle comprend aussi le regroupement de personnes partageant les mêmes centres d’intérêt, en l’occurrence l’humour. Tous les artistes présents au Point Favre partagent cette même passion, sous des formes différentes.»

Dandy de l’humour

Roi de l’imitation, Yann Lambiel se situe dans le registre du one-man-show. Au Point Favre, l’humoriste valaisan présentera des extraits de son spectacle «Multiple», actuellement en tournée. L’occasion de se gondoler à travers les imitations d’Alain Berset, Christian Constantin ou encore Jean-Luc Godard. Jérémy Lorca, autre personnalité en vue de ce jeudi, joue pour sa part les dandys avec une vision LGBT de l’humour. De son côté, Gaspard Boesch, connu comme metteur en scène et acteur de théâtre, peut tout jouer, du classique au moderne.

Considérée quant à elle comme l’humoriste féminine qui monte, la Bruxelloise aux origines iraniennes Dena Vahdani égrène sans tabou force anecdotes personnelles. Autre adepte du stand-up, la Genevoise Cinzia Cattaneo séduit le public avec un humour mélangeant prise à partie des spectateurs et sketchs. Elle est la seule fille qui a gagné Morges-sous-Rire. Deux incontournables à apprécier ce vendredi, avec d’autres interprètes féminines à la langue bien pendue.

Fortes personnalités

Le lendemain, six humoristes en devenir venus de toute la Suisse romande et de France voisine disposent chacun de dix minutes pour convaincre à la fois un jury de professionnels et les spectateurs présents à Chêne-Bourg. «Dix minutes, ce n’est pas rien, il faut les tenir. Il s’agit en permanence de relancer l’attention», souligne Antoine Maulini, qui a vu ces espoirs du rire âgés de 20 à 55 ans s’affronter lors d’un premier concours mis sur pied par ses soins en novembre dernier au Théâtre Les 4 coins, à la rue de Carouge. Sur ses réseaux sociaux, le Genevois avait signalé qu’il recherchait des gens capables, comme lui, de tenir les spectateurs en haleine, en les faisant rire. Afflux de candidatures.

Sur une vingtaine de prétendants, quelques fortes personnalités ont émergé. Parmi elles, Nathalie Rudaz, une comédienne-danseuse-chanteuse, irrésistible dans son personnage de vendeuse de godemichés. Yassine aussi, steward dans la vraie vie, et stand-uper sur les planches, habile à interagir avec le public. Ou encore Baptiste Antille, un jeune humoriste valaisan atteint du syndrome d’Asperger, qui a reçu l’an dernier une bourse d’écriture de la Société suisse des auteurs (SSA). Ces trois-là font partie des talents à découvrir samedi.

Booster une carrière

«Pour un humoriste, il n’est jamais évident de se faire remarquer. J’ai eu envie d’offrir cette possibilité de jouer devant du public et des programmateurs.» Aux inconnus qu’il accueille – certains sont des novices, d’autres possèdent une petite expérience – Maulini offre de la visibilité. «Il y a trois prix en espèces à gagner. Mais surtout des passages sur scène dans des endroits confirmés de l’humour comme le Caustic Comedy Club, à Carouge, ou Le Ch’nit, à Lausanne. Mine de rien, cela peut booster une carrière.»

Philippe Muri est journaliste, coresponsable de la rubrique culturelle. Il couvre en particulier la bande dessinée et les sorties culturelles. Il a également travaillé comme journaliste sportif ou chef d'édition aux quotidiens «Le Matin» et «Le Temps», ainsi qu'à l'hebdomadaire «L'Illustré». Plus d'infos @phimuri

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.