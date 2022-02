Choc entre Yverdon et le CHUV – Un canard a blessé un pilote d’hélico de la Rega Le vol d’un appareil transférant un patient a été perturbé par un incident rare mais potentiellement dangereux impliquant un oiseau. Les équipages sont formés à ce risque. Philippe Maspoli

Un hélicoptère de la Rega au CHUV, à Lausanne, en 2017. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un rapport succinct «de première information», rendu public le 23 février 2022 par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), raconte une histoire insolite. Elle illustre un danger auquel les pilotes d’hélicoptère de la Rega sont confrontés. «Lors d’un vol de nuit pour un transfert de patient, l’hélicoptère est heurté par un gros volatile qui traverse le cockpit.» L’incident s’est produit le 24 mars 2021, au-dessus de Bretigny-sur-Morrens, au nord de Lausanne. Le pilote a été «légèrement blessé» et l’appareil «gravement endommagé». Le patient n’a pas été touché.

«Le pare-brise inférieur droit s’est abîmé et le canard a fini sa course dans la partie arrière du cockpit.» Magali Dubois, chargée de communication pour la Rega

Le «gros volatile» en cause était en fait un canard, informe la Rega, qui précise les circonstances: «L’équipage de la Rega de la base de Lausanne effectuait un transfert de l’Hôpital d’Yverdon vers le CHUV.» Au moment du choc, «le pare-brise inférieur droit s’est abîmé et le canard a fini sa course dans la partie arrière du cockpit». L’oiseau n’a eu aucune chance de survie. Le pilote, lui, a subi «une légère blessure au genou».

Fin de trajet en ambulance

L’appareil a ensuite atterri «sans autre dommage» sur la base Rega de Lausanne, à la Blécherette. «La centrale d’intervention avait fait le nécessaire afin que le patient puisse être immédiatement pris en charge par une ambulance pour être transféré au CHUV», explique l’organisation de sauvetage.

Les chocs aériens avec des oiseaux sont rares. La Rega en a recensé 13 en 2021, 12 en 2020. Le chiffre varie entre trois et douze accidents par an impliquant des volatiles pendant la dernière décennie, «la plupart à la tombée de la nuit ou pendant la nuit». Il faut les comparer au nombre annuel d’interventions en Suisse – 12’000 dont un quart dans l’obscurité – pour se rendre compte de l’aspect improbable d’un choc avec un canard comme cela s’est produit au-dessus de Bretigny-sur-Morrens.

Instructions aux équipages

Le risque est toutefois sérieusement pris en compte. Les équipages ont reçu des instructions. Quelques exemples: éviter les territoires abritant des oiseaux, renoncer aux approches à proximité des berges de plans d’eau, ne pas voler sous les nuées de volatiles, réduire la vitesse ou encore allumer les projecteurs.

Les hélicoptères sont dotés de pare-brise renforcés censés protéger les occupants en cas de choc. L’histoire de Bretigny-sur-Morrens montre que cela ne suffit pas toujours. «On recommande aux équipages de voler en portant un casque avec la visière abaissée à chaque fois que c’est possible, afin de mieux protéger les yeux d’éventuels bris du pare-brise du cockpit», précise la Rega. Et les simulateurs de vol permettent aux pilotes de s’entraîner régulièrement à gérer les situations d’urgence.

