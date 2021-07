Accident de la circulation – Un camion heurte un tram à la Servette Il n’y a aucun blessé, mais le trafic est fortement perturbé, il est recommandé d’éviter le secteur. Sophie Simon

Un poids lourd a heurté le tram 14 à la Servette lundi matin.

Un accident s’est produit ce lundi matin à la Servette à 10 h 05: un poids lourd circulant avenue Wendt en direction des Nations a heurté le tram 14 qui circulait en direction de la gare, «pour des raisons que l’enquête devra déterminer», précise le porte-parole de la police, Alexandre Brahier. Il n’y a aucun blessé, mais «le wattman est passablement choqué quand même». De gros dégâts matériels sont en revanche à déplorer sur le tram, «qui n’a pas déraillé et peut quand même rouler», précise Isabel Pereira, porte-parole des TPG.

L’impact sur le trafic est important: «La ligne 11 est perturbée, la ligne 3 roule normalement, la 14 et la 18 sont interrompues entre Cornavin et les Avanchets, des navettes de bus font le parcours pour remplacer», poursuit-elle. L’avenue Wendt étant fermée, «il faut éviter le secteur, reprend Alexandre Brahier à l’intention des automobilistes. Pour ceux qui viennent des Charmilles et veulent se rendre aux Nations, mieux vaut passer par le carrefour du Bouchet. Et, dernière précision, les usagers de la route qui circulent rue Hoffmann en direction de la rue de la Servette ne peuvent plus descendre en direction de la gare mais doivent emprunter la route de Meyrin en direction du Bouchet.»

Police Genève

