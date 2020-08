Un camion emboutit le pont CFF et reste coincé Un véhicule équipé d’une grue sur le toit a démoli une partie d’un pont CFF à La Tour-de-Peilz. Deux blessés légers. Yves Merz

Le camion-grue a embouti le pont CFF à l’avenue des Alpes à La Tour-de-Peilz. Le bras aurait dû être abaissé. Barbara Albanesi

Vers 7h20 ce vendredi, un camion-grue s’est retrouvé coincé plusieurs heures après avoir méchamment entamé la bordure du pont CFF de l’avenue des Alpes à La Tour-de-Peilz. Suite à l‘accident, l’accès a été fermé à la circulation, qui a repris de façon alternée une fois le véhicule évacué. Il y a eu quelques perturbations sur le tronçon allant du rond-point Nestlé au rond-point de l‘avenue de Bel-Air. Le chauffeur et son passager ont été légèrement blessés, indique le service de presse de la police cantonale.

Le camion-grue qui a embouti l’ouvrage est un véhicule de l’entreprise Transvoirie, qui collecte les déchets. Comme le confirme son directeur Jean-Philippe Beaufrère, le camion a l’habitude de passer sous ce pont. «Ces véhicules sont équipés d’un système de sécurité, avec des capteurs qui alarment le chauffeur si le bras de la grue n’est pas baissé. À première vue, le chauffeur n’est pas en cause. Nous privilégions un défaut du système de sécurité. La grue n’était pas baissée et l’alarme n’a pas fonctionné, mais des investigations plus approfondies sont encore en cours.»

La première intervention des CFF a été d’installer des piliers de soutènement pour sécuriser la construction. «Deux poutres ont été arrachées de la paroi antibruit, indique Ottavia Masserini, porte-parole des CFF. Il n’y a pas eu d’impact sur le trafic ferroviaire. Dès ce week-end, des travaux de réparation des dégâts seront entrepris. Il y aura encore trois nuits de travaux la semaine prochaine pour tout remettre en ordre. Là aussi, le trafic ferroviaire ne sera pas perturbé.»