Poids lourd made in Switzerland

Le premier camion de livraison de 40 tonnes roulant à l’hydrogène conçu en Suisse a été présenté mardi à Genève. En réponse à l’urgence climatique, ce véhicule ne rejette aucune émission de CO2, mais de la vapeur d’eau.

«C’est la première fois que cette technologie est utilisée pour un 40 tonnes», a relevé Jean-Luc Favre, président de la Fondation Nomads, à l’occasion de la présentation du camion. Celui-ci a été présenté dans le cadre de la 23e édition des Assises européennes de la transition énergétique qui ont lieu à Genève jusqu’à jeudi.

Le projet GoH! (Generation of Hydrogen) est le fruit d’une collaboration entre la Fondation Nomads et quatre entreprises: Migros, qui veut réduire son empreinte carbone, le développeur de systèmes de propulsion électrique-hydrogène GreenGT, les Services industriels de Genève (SIG), pour l’énergie, et le groupe spécialisé dans les camions LARAG.