Elle ouvre la saison de l’Opéra – Un caméléon vocal chez Figaro Lea Desandre se travestit en Chérubin pour «Les noces de Figaro» de Mozart dans la vision de James Gray. Au disque, elle incarne la fierté des Amazones. Matthieu Chenal

Lea Desandre en Chérubin et Robert Gleadow, Figaro, en répétition sur la scène de l’Opéra de Lausanne. Jean-Guy Python

Vingt-huit ans et déjà une présence incontournable sur les scènes lyriques. L’engouement autour de Lea Desandre n’est pas surfait: une franchise de ton, une plasticité vocale, une expressivité à fleur de peau et une gourmandise de diseuse font immédiatement dresser l’oreille. La cantatrice franco-italienne, patiemment bichonnée par William Christie dans son Jardin des Voix des Arts Florissants, ne se contente pas de rayonner dans le répertoire baroque qu’elle chérit et qui a marqué ses débuts. Aujourd’hui, on la demande de partout pour chanter Mozart, qui lui sied comme un gant. «Mozart m’a toujours accompagnée dans mes études, confie Lea Desandre. Je sens que le moment de l’aborder en public est venu: ma voix s’est posée après la fin de la mue, une plénitude s’installe. La fausse simplicité de Mozart exige une pureté de ligne et de son qui fait du bien à la voix, mais aussi à l’âme. Sa musique nous permet de continuer à progresser, d’aller vers d’autres répertoires.»