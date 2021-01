Fribourg – Un cambrioleur récidiviste a été interpellé La police cantonale fribourgeoise a annoncé mercredi avoir mis la main sur l’auteur de plusieurs vols entre novembre et janvier.

La police cantonale fribourgeoise a permis d’identifier et d’interpeller l’auteur présumé de plusieurs cambriolages commis entre novembre 2020 et janvier 2021. Il va être dénoncé au Ministère Public, selon un communiqué de la police.

Dimanche 1er novembre, vers 04h45, une personne a pu mettre en fuite un cambrioleur dans un quartier à Villarbeney (FR). Le voleur a pu prendre la fuite à bord d’un véhicule. Malgré l’intervention rapide des patrouilles, le véhicule en question n’a pu être intercepté sur le moment.

L’enquête menée par la police a permis d’identifier et d’interpeller l’auteur présumé, un homme de 35 ans. Cet individu est également impliqué dans deux autres cambriolages commis entre fin décembre 2020 et début janvier 2021, dans un établissement public à Botterens et dans une habitation à Belmont-sur-Lausanne/VD. Il a agi seul.

