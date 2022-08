Conflit à l’hôpital – Un cadre des HUG accusé d’homophobie Avenir Syndical dénonce une situation de management «dysfonctionnel» au sein d’une équipe de l’hôpital cantonal. Léa Frischknecht

Ce n’est pas la première fois que les Hôpitaux universitaires genevois sont épinglés par Avenir syndical. PIERRE ALBOUY

Louis* et François* ont la mine grave. Les deux employés des HUG, en arrêt maladie depuis le mois de mars, affirment ne plus dormir et se sentir très stressés. Aux côtés de David Andenmatten et Sabine Furrer, secrétaires syndicaux d’Avenir Syndical, ils dénoncent un «climat de peur» instauré depuis des années par leur responsable.