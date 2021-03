Groupe de confiance saisi – Un cadre des espaces verts suspecté d’avoir empoisonné un arbre L’homme, accusé de comportements inappropriés envers ses collègues et d’avoir porté des armes sur son lieu de travail, a été suspendu. Il conteste. Fedele Mendicino

Le Conseil administratif, qui siège au Palais Enynard, a décidé de la suspension provisoire de l'employé. LMS

Un employé de la Ville de Genève se retrouve dans le collimateur de sa hiérarchie. Selon nos renseignements, le Conseil administratif a suspendu provisoirement ce cadre du Service des espaces verts (SEVE) l’été dernier. Quelques jours plus tôt, une de ses employées était venue se plaindre de lui auprès du Groupe de confiance (GCF), approché d’ailleurs par d’autres collaborateurs.

En signifiant à l’intéressé sa mise à l’écart provisoire et son interdiction de se rendre au travail, la Ville a dressé une liste de soupçons pesant sur lui: il aurait empoisonné un arbre, porté des armes à feu au travail et hébergé sur son ordinateur professionnel un registre de ses armes et de ses conquêtes. Il lui est également reproché des comportements inappropriés: il se serait ainsi rendu plusieurs fois dans les vestiaires, les douches et les WC des femmes malgré plusieurs remises à l’ordre.