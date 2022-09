Football – Un buteur crève l’écran au FC Sion: il s’appelle Filip Stojilkovic Le jeune attaquant a l’air de plutôt bien vivre la concurrence de Mario Balotelli. Les Valaisans ont enchaîné un deuxième gros coup en allant faire tomber Saint-Gall (1-2). Florian Vaney

L’attaquant de Sion vit un début de saison prometteur. KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Il n’a pas le centième de la carrière de Mario Balotelli et pas le dixième de son touché de balle. Il n’est pas forcément élégant à voir jouer, rate volontiers des buts tout faits et peut tout à fait passer plusieurs minutes de suite hors des radars. Pourtant, alors que tous les regards sont tournés vers la star italienne, c’est lui, Filip Stojilkovic, qui crève l’écran. Quand le sage montre la lune…