Impacts du Covid-19 – Un bureau social éphémère voit le jour au Bouchet Le Canton a mis en place ce dispositif pour informer les personnes précaires des prestations sociales auxquelles elles ont droit. Céline Garcin

Chaque jeudi, un bureau d’information sociale prend place dans la salle paroissiale de l’église Saint-Pie-X au Bouchet. DR

Un homme en doudoune noir attend patiemment son tour dans la salle paroissiale de l’église Saint-Pie-X au Bouchet. Cet ancien nettoyeur à l’aéroport s’est fait licencier il y a un mois. Il aimerait savoir s’il peut toucher le chômage bien qu’il n’ait travaillé que dix mois. Trois chaises plus loin, un père est à bout. Il vit dans un trois-pièces avec sa femme et ses quatre enfants. «J’ai honte», confie-t-il sous son masque. L’homme est en poursuite après une fâcheuse histoire de leasing, mais occupe un emploi. Il aimerait savoir comment trouver un appartement plus grand dans sa situation.