Recettes – Un brunch maison pour dimanche? Brunch est la contraction de breakfast et lunch. Servi dimanche en fin de matinée, il décline des mets sucrés, puis salés. Alain Giroud

Vous adoriez dévorer un brunch en famille le dimanche au restaurant? Recréez cette ambiance festive à la maison. Bien entendu, vous ne pourrez pas élaborer le même éventail de mets sucrés et salés que dans votre établissement préféré. Mais voici quelques idées pour vous mettre en joie après la grasse matinée.

Les pancakes de ouf de Christophe Michalak

Pancakes Un joli millefeuille de pancake, non? DR

Christophe Michalak, pâtissier d’immense talent, propose une magnifique recette de pancakes, ces crêpes américaines épaisses et moelleuses. Voici son secret:

Le processus débute la veille: mélanger au fouet un oeuf entier et un jaune. Ajouter la levure émiettée, puis la cassonade.

Incorporer le lait, puis le beurre qui a été fondu au micro-ondes.

Placer la farine dans un grand saladier, créer une fontaine et verser en plusieurs fois, l’appareil oeuf-sucre-lait. Bien mélanger.

Filmer le saladier et le placer pour 1 nuit au réfrigérateur.

Le lendemain, travailler la pâte pour l’assouplir.

Faire cuire les pancakes dans une poêle à blinis et les retournant lorsque les bulles apparaissent à la surface.

Christophe Michalak nappe ses pancakes de sirop d’érable qui a été réduit d’un tiers à feu doux dans une casserole. Mais on peut les accompagner, par exemple, de coulis de caramel au beurre salé ou de confiture de lait (voir ci-contre).

Ces crêpes se déguste aussi avec un accompagnement salé, comme du saumon fumé additionné de crème fouettée au raifort.A.G.

Ingrédients

1 œuf et 1 jaune

5 g de levure fraîche

40 g de cassonade

160 g de lait

50 g de beurre demi-sel + 50 g pour la cuisson

160 g de farine

Rillettes de thon au fromage frais

Rillettes de thon De délicates rillettes de thon au fromage blanc. DR

Quel plaisir de se tartiner de délicates rillettes de thon sur du pain de campagne grillé. Cette préparation à base de fromage blanc s’inspire d’une recette d’Alain Ducasse. Elle ne demande pas de connaissances culinaires approfondies, sa simplicité crée le plaisir, alors ne nous en privons pas.

Choisir une bonne conserve de thon au naturel. L’émietter finement à la fourchette dans un saladier.

Éplucher et ciseler 2 petites échalotes. Les incorporer au thon.

Ajouter 150 g de fromage frais.

Presser 1 citron et verser son jus dans le mélange thon-fromage.

Rectifier l’assaisonnement en sel et en poivre blanc.

Servir très frais avec des tranches de pain de campagne grillées.

Quelques variantes

On peut varier cette recette en modifiant ou ajoutant des ingrédients.

Voici quelques propositions de variantes:

Remplacer le fromage blanc par une version à 0% de matière grasse.

Choisir de l’oignon doux à la place des échalotes.

Ajouter 2 gousses d’ail écrasées préalablement blanchies pendant dix minutes dans du lait.

Enrichir les rillettes de quelques saveurs à choix:

Petites câpres au sel (avant de rectifier l’assaisonnement!).

Une cuillère à soupe de brunoise de citron confit.

Une très fine julienne de tomates séchées.

Quelques noisettes ou noix concassées pour apporter du croquant.A.G.

Ingrédients de base

1 boîte (370 g) de thon au naturel

150 g de fromage frais, type Philadelphia ®

1 citron non traité.

2 petites échalotes.

1 pain de campagne.

Œufs frits et bacon

Fromage frit Une belle présentation. DR

Des œufs frits! Voilà une manière originale de les présenter en compagnie de bacon.

Cela semble compliqué, mais avec un minimum d’organisation, le résultat est spectaculaire.

Préparer les œufs en avance:

Les cuire mollets dans l’eau bouillante pendant 5 minutes et demie. Les passer tout de suite sous l’eau froide.

Les écaler. Les réserver dans l’eau froide.

Battre un œuf à la fourchette dans une assiette creuse. Saler et poivrer.

Répartir la chapelure dans une autre assiette.

Sécher soigneusement les œufs mollets. Les rouler dans l’œuf battu, puis dans la chapelure. Répéter cette opération. Réserver.

Poser les tranches de lard dans une poêle très chaude sans ajout de corps gras.

Toaster les tranches de pain.

Faire chauffer à 160° l’huile de la friture. Ne pas utiliser le panier! Plonger les œufs panés avec une écumoire.

Lorsqu’ils sont dorés, les extraire et les poser sur du papier absorbant.

Les servir immédiatement avec deux tranches de lard en une tranche de pain toasté.A.G.

Ingrédients

1 ou 2 œufs par personne.

1 œuf pour la préparation.

Chapelure maison.

2 tranches de lard par œuf frit.

Pain toast.

Que c’est bon, la brioche maison!

Brioche Une brioche gonflée, dorée, au bon goût de beurre. Cela vous tente? DR

Confectionner la pâte soit à la main, soit à l’aide d’un robot. Le déroulé de la recette est le même:

Délayer la levure fraîche dans une cuillère à soupe d’eau tiède, laisser reposer 10 minutes.

Mélanger le sucre et le sel avec la farine, ajouter la levure.

Incorporer peu à peu les œufs battus en malaxant sans cesse pour obtenir une pâte homogène.

Ajouter en plusieurs fois des dés de beurre mou.

La pâte est prête. La laisser reposer, protégée par un linge, pendant deux heures.

La poser alors sur le plan de travail fariné.

L’écraser soigneusement avec les mains avant de la séparer en six pâtons en forme de boules.

Beurrer et fariner un moule à cake et y déposer les boules de pâte.

Réserver pendant une heure recouvert d’un linge humide.

Pour la cuisson, préchauffer le four à 190 °C.

Diluer les 2 jaunes d’œufs dans un peu d’eau et badigeonner avec un pinceau la surface de la brioche.

Placer un petit bol d’eau au fond du four.

Enfourner pour 25 minutes en prenant garde de ne pas ouvrir la porte du four.

Poser votre brioche sur une grille pour la laisser tiédir.A.G.

Ingrédients

250 g de farine blanche

2 œufs entiers

125 g de beurre ramolli

30 g de sucre et 5 g de sel

12 g de levure fraîche

2 jaunes d’œufs

Croquettes de camembert ou de tomme vaudoise

Croquettes de camembert ou de tomme vaudoise Croustillant et coulant, génial, non? DR

Des croquettes croustillantes qui se mangent du bout des doigts? Alors au travail!

Choisir un fromage à pâte molle comme une tomme vaudoise ou un camembert. Les détailler en triangles.

Battre 2 œufs, saler poivrer.

Préparer la chapelure en lui ajoutant une cuillère à soupe de curry doux.

Passer les triangles dans l’œuf, puis dans la chapelure. Répéter une fois cette opération.

Deux méthodes de cuisson: Dans une friteuse à 180° ou à la poêle dans le beurre moussant en les dorant sur chaque face.

Déguster ces croquettes avec de bâtonnets de pommes vertes.A.G.

Ingrédients

1 camembert ou 1 tomme vaudoise

2 œufs

Chapelure et 1 c. à s. de curry doux