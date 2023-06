Fait divers à Genève – Un braquage nocturne secoue les Eaux-Vives Un homme, fils du gérant du kiosque visé, aurait été blessé par balle à la jambe dans la nuit de mercredi à jeudi. Léa Frischknecht

Jeudi, des scellés avaient été apposés sur la porte du kiosque Rayon de soleil. LAURENT GUIRAUD

Série noire dans la Cité de Calvin: après l’agression mortelle de Thônex, dimanche, et la tentative de féminicide à Lancy, mardi, un kiosque des Eaux-Vives aurait été la cible d’un braquage dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ce, alors que, presque dans le même temps, un feu de cave se déclarait à Plainpalais.

Selon les informations du quotidien «20 minutes», des individus auraient pénétré dans l’enseigne Rayon de soleil, au 66, rue de Montchoisy, peu après minuit. D’après plusieurs témoins, le fils du gérant, âgé d’une vingtaine d’années, aurait été blessé par balle à la jambe avant d’être pris en charge par une ambulance.

Commerçants inquiets

Le lendemain matin, des scellés avaient été posés sur la porte du commerce. Contacté par notre rédaction, le Ministère public indique qu’une procédure pénale a été ouverte et qu’aucun autre commentaire ne sera fait.

Les commerçants du quartier, eux, admettent une certaine inquiétude et regrettent que la police ne soit pas plus présente sur place. «On ne se sent pas en sécurité, confie l’un d’eux au quotidien d’information. Aux Pâquis, ils tournent toutes les quinze minutes. Ici, on ne les voit jamais. On travaille toute la journée, on doit être protégés.»

