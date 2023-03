Genève, le 15 mars 2023. Une photographe au travail, en accord avec la couleur du magnolia en fleurs. LAURENT GUIRAUD

Il est à l’heure et elle est résolument printanière. Un magnolia, plus beau qu’une horloge fleurie. Il doit se souvenir qu’à cet endroit, jadis, sur ce terre-plein du bastion de Saint-Léger, on aménagea le premier jardin botanique privé de Genève. Il en est, à sa manière exubérante, l’héritier.