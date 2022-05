Scène Vagabonde Festival – Un «boulevard sémantique» au parc Trembley En ouverture de son rendez-vous printanier, Valentin Rossier confie deux courtes pièces de Nathalie Sarraute à un même quatuor de comédiens, dont lui-même. Katia Berger

Valentin Rossier traîne sur une syllabe, et voilà compromise son amitié avec Mauro Bellucci dans «Pour un oui ou pour un non» de Nathalie Sarraute. CAROLE PARODI

Depuis qu’il promène sa belle gueule froissée sur les scènes genevoises, ses observateurs ont eu maintes occasions de pointer deux façons propres au comédien Valentin Rossier: sa diction traînante sur la dernière syllabe et son caractère ténébreux. En montant deux pièces en un acte de la très fine Nathalie Sarraute, «Pour un oui ou pour un non», sa dernière, publiée en 1982, et «Elle est là», parue quatre ans plus tôt, le metteur en scène qu’est également Valentin Rossier décide de prendre ces sempiternelles remarques au mot.

Là, au creux de la cervelle de Barbara Tobola, Valentin Rossier devine une pensée nocive dans «Elle est là» de Nathalie Sarraute. CAROLE PARODI

Comme toute l’œuvre de l’écrivaine née Russe en 1900 et décédée Française en 1999, ces deux textes mettent au jour l’étendue des enjeux émotionnels inhérents à toute prise de parole. Comment, derrière un échange verbal anodin, ou par en dessous, à travers le contexte, les intonations, les silences, la gestuelle ou les phrases toutes faites, un interlocuteur agit pernicieusement sur l’autre. Au point de générer des malentendus, bien sûr, mais aussi de blesser en profondeur.

Pour sa première édition en 2019, le festival au parc Trembley avait lieu dans la fameuse Tour Vagabonde en bois. Depuis 2021, c’est un dôme des Constructions tubulaires Tech SA qui l’abrite. DR

Dans la première pièce, deux personnages (toujours anonymisés sous l’appellation H1, H2, H3 pour les hommes, F1 pour la femme) voient leur amitié compromise par un «c’est bien, ça!» perçu comme condescendant à cause d’un phonème étiré en longueur. Dans la seconde, un employé se tourmente au point de l’obsession au sujet de la mine d’une collaboratrice, jugée sceptique lors d’une réunion d’entreprise: sa paranoïa n’aura plus de cesse d’éradiquer la nuisible pensée qui refuse de se dire. Malgré la simplicité du vocabulaire, c’est l’infinie complexité du langage que malaxe la pionnière du nouveau roman, d’où l’expression «boulevard sémantique» utilisée par Rossier pour qualifier son diptyque.

Barbara Tobola subit l’acharnement misogyne d’un collègue masculin dans «Elle est Là». CAROLE PARODI

Au milieu d’une scénographie épurée – que délimite un trouble paravent dans le fond –, Rossier eût pu, parmi d’autres, privilégier une lecture politique des huis clos: si «Pour un oui ou pour un non» révèle par la bande la violence de la lutte des classes, «Elle est là» fait état de la violence exercée au nom de la lutte entre les sexes. Il n’en est rien. Son spectacle colle à l’écriture sarrautienne dans sa dimension psychologique.

Pierre Banderet, à gauche, complète le quatuor d’acteurs qui porte les deux textes mis en scène par Valentin Rossier. CAROLE PARODI

Et dans sa part théâtrale, aussi, puisqu’il permet aux quatre comédiens sur le plateau de déployer leur jeu personnel le plus propice à la (sur)interprétation. Ainsi, il s’avérera maîtrisé pour ce qui est de Barbara Tobola, sensible en ce qui concerne Mauro Bellucci, détaché dans le cas de Pierre Banderet et… décidément ombrageux, jusqu’à la convulsion, pour celui qui les chapeaute tous.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.