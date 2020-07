Pédaler pour un verre 3/4 – Un bistrot authentique au cœur de la campagne genevoise Bientôt classé, le Café Babel est bien plus que la porte d’entrée dans le village de Bardonnex. Depuis la ville, on y accède en pédalant le long des champs de tournesols et des vignes, à travers les hameaux et les nouvelles constructions. Théo Allegrezza

Vidéo: Georges Cabrera

C’est peut-être le plus ancien des bistrots genevois. Voici plus d’un siècle qu’il accueille les visiteurs à l’entrée de Bardonnex. Comme une oasis tant convoitée au terme d’une dure journée de labeur dans les champs – ou simplement d’une balade à vélo aux confins de la campagne. Le Café Babel se nomme ainsi depuis sa fondation par Gustave-Jules Babel en 1906. «C’était un paysan de la région, qui a décidé d’ouvrir son restaurant comme cela se faisait souvent à l’époque. Son fils et ses petits-fils et leurs enfants habitent encore dans la maison d’en face», raconte Julien Bernard, qui a repris il y a quelques années ce bistrot où, jeune, il venait fêter anniversaires et diplômes en famille.