L’éditorial – Un bilan vu du fond de la classe Olivier Bot

On ne dira jamais assez l’importance et les difficultés de la mission des enseignants. Alors, bien sûr, la fermeture des établissements scolaires à la mi-mars a été pour toute la communauté scolaire un vrai traumatisme. Elle a contraint le Département de l’instruction publique (DIP) à inventer à chaud une école à distance à laquelle les relais enseignants n’étaient pas tous préparés. Elle a aussi mis en évidence une fracture numérique tant chez les profs que chez les élèves.

En publiant les résultats de deux études bilans de cette période, la cheffe du DIP, Anne Emery-Torracinta, a trouvé des raisons d’être satisfaite. Six parents sur dix pensent que l’école a rempli sa mission «en se souciant du bien-être et des préoccupations de leurs enfants». Et, dans une large majorité, les élèves interrogés ont estimé que les enseignants restaient à leur écoute. Enfin, ces derniers se sont massivement mis aux outils

numériques.

Si, par nature, ces études quantitatives sur la base de questionnaires rédigés en français ne peuvent être représentatives, elles donnent une vue générale, depuis l’estrade. Or, du fond de la classe, des études qualitatives faites par la presse sur la base de témoignages, dans la «Tribune de Genève» ou «Heidi. news», soulignaient, elles, des ratés, des manques, des échecs.

Se réjouir du taux de réussite en secondaire II interroge moins que la hausse des échecs au Cycle d’orientation. Se pencher sur la situation de ces mille enfants dotés durant cette période d’ordinateurs qu’ils n’avaient pas à la maison dit l’urgence de moyens aujourd’hui refusés à l’éducation. C’est bien sûr le souci de l’enseignant: tout faire pour ne pas laisser des enfants au bord du chemin. Et il y en a eu pendant cette période. Le reconnaître, insister sur ce point du bilan aurait remis les derniers rangs au premier plan. Avec d’autres leçons à tirer.