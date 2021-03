Cotation chez SIX Group – Un bijou industriel va faire son entrée à la Bourse suisse Un spécialiste argovien de l’aluminium, proche d’avionneurs, demande sa cotation chez SIX Group. Avec une capitalisation de 1,6 milliard de francs! Philippe Rodrik

La production bat son plein dans les usines de Montana Tech Components . Wolfram Schroll

Histoire, industrie et finance. Avec ces trois ingrédients, la Bourse suisse devrait nous réserver quelque émotion avant la pause estivale. Plus concrètement, avec les débuts de la cotation (IPO, initial public offering) de Montana Aerospace, un génie argovien de l’aluminium, dont l’histoire remonte au XIXe siècle. Conduite par UBS et sa consœur hambourgeoise Berenberg, cette opération pourrait débuter avec une capitalisation boursière légèrement supérieure à 1,6 milliard de francs.

Montana Aerospace appartient à la holding Montana Tech Components (MTC), une constellation industrielle fort diversifiée, constituée au début de ce siècle par un homme d’affaires autrichien nommé Michael Tojner. Tout a commencé par le rachat en 2007 d’Alu Menziken (domiciliée à Reinach (AG) et fondée en 1871) à la famille fondatrice elle-même: les Gautschi. Cette entreprise se distingue toujours aujourd’hui comme un sous-traitant d’avionneurs. La majeure de partie de ses pièces d’aluminium provient d’usines localisées aux États-Unis, en Roumanie et au Vietnam. En tout, 4800 collaborateurs sont employés dans ces activités, dont 200 en Suisse, répartis sur 28 sites.