Concert de musique classique – Un Beethoven inconnu se livre aux curieux Le voyage dans les pièces sans numéro d’opus du compositeur s’achève dimanche au Victoria Hall avec notamment la «Dixième Symphonie». Rocco Zacheo

Monument à Beethoven érigé à Vienne. DR

Il y a un legs de Beethoven qui nous est parvenu de manière quelque peu boiteuse, deux cent cinquante ans et de petites poussières après sa naissance. Il est fait d’ouvrages qu’on classe sous l’étiquette de «Werke ohne Opus» (WoO). Soit un corpus n’apparaissant pas au catalogue officiel du génie de Bonn mais qu’on ne considère pas pour autant comme orphelin. Sa paternité, prouvée et attestée, a été au centre d’un voyage musical saisissant, déployé durant plusieurs mois à Genève sous l’impulsion de l’agence Crescendo et de son directeur, André Piguet. Concert après concert, un petit continent, souvent méconnu, a surgi ainsi au Victoria Hall et a dévoilé des traits qui complètent le portrait du compositeur. Une dernière étape s’offre ce dimanche au même lieu, avec un choix de pièces tout aussi intrigantes.

À commencer par la «Symphonie No 10», dont on connaît depuis toujours le plan, les structures et les thèmes. Si bien que le musicologue et musicien britannique Barry Cooper a été en mesure, en 1983, d’en reconstituer les formes en s’appuyant sur un travail minutieux d’harmonisation et d’orchestration. À quoi ressemble donc cet ouvrage demeuré très longtemps dans les tiroirs? «Il est en totale rupture avec ce qui précède, explique André Piguet. On n’est plus dans l’appel tonitruant à la résistance, à la lutte pour l’avènement d’un nouveau monde, message qu’on entend dans la «Neuvième». Ici, Beethoven s’adresse à lui-même, il construit un monologue intérieur alors qu’il se sait proche de la fin. C’est un adieu bouleversant au monde.»

À ce plat de résistance qui attise la curiosité s’ajoute le «Concerto pour piano et orchestre No 0», dont on n’a jamais retrouvé le manuscrit complet. Encore loin de ses élans à l’inventivité folle, l’auteur, alors adolescent, s’aligne sur les goûts de l’époque – vers 1785. L’ombre des fils Bach plane sur ces écrits juvéniles. Enfin, il faut redécouvrir ces pièces pour cordes et ensemble de vents que sont les «11 danses de Mödlig». Elles seront éclairées par la Camerata du Léman, placée sous la direction de Philippe Boaron.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.