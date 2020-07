Animation estivale – Un Beaulieu pour tous La buvette associative du parc Beaulieu reprend du service. Un lieu de vie qui ouvre à point nommé pour les habitants du quartier. Émilien Ghidoni

La buvette du Collectif Beaulieu est ouverte jusqu’au 26 juillet. Noham Reichel

Au milieu des lavandes et des abeilles qui butinent, on distingue une imposante tenture. En s’approchant de ce lieu curieux se révèlent un conteneur converti en bistro et des coussins par dizaines éparpillés au sol. Bienvenue à Beaulieu en été.