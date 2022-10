Sorties cinéma – «Un beau matin», «Tori et Lokita»: quels films aller voir cette semaine? Retrouvez nos critiques des longs-métrages qui sortent en salles ce mercredi. Pascal Gavillet

«Un beau matin», entre gravité et légèreté

«Un beau matin», de Mia Hansen-Løve. DR

Une mémoire qui se délite et commence à s’effacer. Une rencontre inattendue et au départ étrange qui peut bousculer une vie. C’est le miracle de l’entrecroisement des récits, donc des destins, qui est à l’œuvre dans ce nouvel opus de Mia Hansen-Løve, laquelle paraît se réclamer de Rohmer sans que cette influence ne pèse.

Ce mariage entre gravité, voire tragédie – on parle quand même de maladie dégénérative et de vieillissement – et légèreté – «Un beau matin» sacre aussi la (re)naissance de l’amour – fait des merveilles.

De la réalisatrice, nous avions adoré le précédent film, «Bergman Island», en compétition cannoise en 2021. Celui-ci confirme qu’elle est sans doute l’une des meilleures cinéastes françaises actuelles. Avec une Léa Seydoux radieuse et un Pascal Greggory hallucinant de justesse. Une petite musique à ne pas rater.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Un beau matin» Afficher plus Réalisatrice: Mia Hansen-Løve

Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory

Comédie dramatique (Fr.,112’)

«Tori et Lokita»

«Tori et Lokita», le nouveau film des frères Dardenne. Xenix films

Les Dardenne feraient un peu toujours le même film, a-t-on entendu cette année à Cannes après la projection de «Tori et Lokita»… Il est vrai que ce métrage appartient à la même famille que «Rosetta», «L’enfant» ou «Le jeune Ahmed», celle des délaissés, des exclus, des laissés-pour-compte, personnages souvent jeunes que les deux frères portent toujours à bout de bras. Mais attend-on de Spielberg qu’il fasse du Eustache? Espère-t-on que Tarantino se mue en Visconti? Bien sûr que non.

Voici donc l‘histoire de deux jeunes gens sans liens de parenté venus seuls d’Afrique dans une Belgique qui n’est au fond ni hostile ni accueillante. Elle n’est que le simple reflet du hiatus et de la non-équanimité qui règne aujourd’hui entre les territoires. Les deux migrants butent contre toutes sortes de difficultés qui compromettent leur avenir.

Ce qui frappe ici, c’est le côté épuré de la mise en scène. Le destin cruel de ces deux jeunes est scellé dans un récit à l’os à la conclusion surprenante. Tout cela est très juste, sans pathos et déroutant dans sa conclusion. Le cinéma des Dardenne reste puissant et sans fioritures.

«Tori et Lokita» Afficher plus Réalisateurs: Luc et Jean-Pierre Dardenne

Avec Pablo Schils, Joely Mbundu

Drame (Bel.,110’)

«Les enfants des autres»

Image de promotion du film «Les enfants des autres» de Rebecca Zlotowski, avec Virginie Efira et Callie Ferreira-Gonçalves. DR

Une quarantenaire face à des problèmes de maternité qui commencent à l’obséder. Une histoire d’amour qui capote. Des enfants auxquels on s’attache et qui souffrent. Virginie Efira est une fois de plus formidable, mais le film demeure globalement peu novateur.

Rebecca Zlotowski, qu’on a connue plus audacieuse dans ses précédents films, de «Belle épine» à «Planetarium», prend le risque d’émouvoir en marchant sur des œufs, en montrant comment l’attachement à un enfant qui n’est pas le nôtre peut s’avérer fragile.

Le film relativise heureusement cet aspect, dépeint ce moment tabou où une femme sait qu’elle ne pourra plus être mère, et nous raconte que la souffrance peut déboucher, aussi, sur l’épanouissement. En cela, «Les enfants des autres» est un film résolument optimiste, plus tendre que grisâtre.

«Les enfants des autres» Afficher plus Réalisatrice: Rebecca Zlotowski

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem

Comédie dramatique (Fr.,103’)

«Way Beyond»

Image extraite du film «Way Beyond» de Pauline Julier, un documentaire sur les chercheurs du CERN. SISTER

«Je voyais le CERN comme une île mystérieuse où le langage, les rituels et la manière de se comporter étaient différents», écrit la réalisatrice. En préambule à son film, Pauline Juler situe une démarche qui se situe quelque part entre le documentaire expérimental et le témoignage scientifique.

«Way Beyond», c’est une familiarisation avec un futur que symbolise le Future Circular Collider (qui succédera à l’actuel LHC), dont l’ambition est de remonter aux origines de l’univers pour tenter de l’expliquer. Faudrait-il faire preuve de davantage de didactisme sur cette aventure où interviennent physique des particules ou relativité temporelle? Peut-être.

Le film, sélectionné au printemps à Visions du Réel, faisait partie de l’installation qui a pris place au Plaza de Genève du 30 septembre au 2 octobre. Le voici désormais en salle.

«Way Beyond» Afficher plus Réalisatrice: Pauline Julier

Documentaire (Sui., 60’)

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

