«Un beau bateau doit surtout aller vite»

«Un beau bateau est d’abord un bateau qui va vite!» Cet adage semble acquis dans le monde de la voile. Mais si c’était l’inverse? Si la beauté du bateau avait un rôle non négligeable dans les performances de ce dernier? Et si Éole et Poséidon considéraient comme un affront de ne pas prendre soin de l’apparence des engins avec lesquels nous nous aventurons sur leurs eaux? Avec Simon, nous n’avons voulu prendre aucun risque à ce sujet et la question a été rapidement tranchée, le Banque du Léman devra être beau ET rapide!

Mais la mission n’est pas aussi simple, car il y a d’autres paramètres à prendre en compte dans la décoration d’un bateau, à commencer par les sponsors sans qui ce dernier ne pourrait même pas exister! Pas évident de faire cohabiter les identités visuelles de chacun sans risquer de se retrouver avec une banderole publicitaire flottante, surtout dans un cas comme le nôtre avec une demi-douzaine de partenaires financiers. Ces derniers ont heureusement compris l’importance de se mettre d’accord et accepté de faire des concessions afin d’obtenir un ensemble cohérent. Le design du bateau devra correspondre à l’ADN du projet; des partenaires de tout bord, unis et soudés pour porter les couleurs de la Suisse sur les océans.

C’est à Nicolas Gilles que cette mission a été confiée. Son expérience en matière de décoration de bateau ainsi que sa capacité à sortir du cadre parfois un peu microcosmique du monde de la course au large semblaient répondre parfaitement à ce que nous cherchions. Il explique: «C’est l’univers de la glisse qui nous a guidés pour trouver la passerelle entre mer et montagne, une esthétique inspirée des mondes du ski et du snowboard. Nous avons conçu une décoration pour un objet naval hors norme, un design interpellant, disruptif, au graphisme tribord et bâbord asymétrique, pour une vision de l’identité visuelle suisse revisitée. Un style pictural qui mélange les codes du street art et du design d’entreprise, pour un écrin à fort caractère synonyme de jeunesse, d’innovation et de vitesse.»

Je pense que nous ne nous sommes pas trompés, ce bateau devrait aller très, très vite!»