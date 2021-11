Suisse – Un bâtiment industriel en feu à Mendrisio Les habitants de la région ont été priés de fermer fenêtres et portes et d’éteindre les aérations. Il n’y a cependant pas eu de danger pour la population.

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi dans une entreprise industrielle de Mendrisio, dans le sud du Tessin. Les flammes ont pu être rapidement maîtrisées, a indiqué la police cantonale tessinoise.

Le feu a provoqué une forte et désagréable odeur, selon Alertswiss de l’Office fédéral de la protection de la population. Les habitants de la région ont été priés de fermer les fenêtres et les portes et d’éteindre les aérations et les climatiseurs. Il n’y a cependant pas eu de danger pour la population.

L’incendie n’a pas fait de blessé, a ajouté la police tessinoise. L’entreprise sinistrée fabrique des articles de toilette.

