Pompiers genevois – Un bateau unique en Suisse va optimiser le sauvetage sur le Rhône Le Service d’incendie et de secours (SIS) a fait construire «César 95» pour faire face à l’augmentation des accidents sur le fleuve. Aurélie Toninato

Mardi, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) ont fait une démonstration de sauvetage avec leur nouveau bateau sur le Rhône. KEYSTONE

En été, chaque week-end, le Rhône voit défiler 3000 baigneurs et des embarcations gonflables colonisent son lit. Pourtant, entre courants, débit qui peut passer de 100 m3 par seconde à 450 m3 par seconde en une journée et écarts de température de l’eau, ce nouveau lieu de plaisance n’est pas un long fleuve tranquille. Au fil des ans, la fréquentation en hausse a fait grimper le nombre d’interventions de sauvetage sur ce tronçon non surveillé, soumis à la responsabilité individuelle.