La Suisse dans le vent – Un bateau suisse s’envole en Sardaigne L’équipage genevois Okalys Youth Project a gagné le premier championnat international des 69F, un monocoque volant. Grégoire Surdez

Arnaud Grange et son équipe Okalys Youth Project (Mathieu Ravussin, le fils d’Yvan , et l’ I talien F ilippo Amonti ). 69F Sailing

Il y a des victoires qui comptent plus que d’autres dans une vie. Arnaud Grange et son équipe Okalys Youth Project (Mathieu Ravussin, le fils d’Yvan, et l’Italien Filippo Amonti) ont vécu un moment très fort en Sardaigne. Ils ont mis la main sur le premier championnat international des 69F, des monocoques volants qui sont devenus la référence pour qui veut s’adonner à la voile 2.0. Lancé en Italie, ce monotype est au cœur d’un concept novateur avec, sur chaque événement, la mise à disposition, par les organisateurs (69F Sailing), d’un bateau prêt à voler. Pour les équipes internationales, l’option est très intéressante, puisqu’elle permet aux teams de voyager très léger.