Croisière annulée sur le Léman – Un bateau de la CGN a dû faire demi-tour en raison du Covid Parti d’Ouchy ce jeudi matin, le «Lausanne» a fait machine arrière à Saint-Sulpice lorsqu’une collaboratrice a été testée positive. Catherine Cochard

Le «Lausanne» devait se rendre à Genève via Yvoire et retour. Chantal Dervey

Aline devait embarquer ce jeudi à Saint-Sulpice pour une croisière jusqu’à Genève via Yvoire à bord du Lausanne de la CGN. Mais voilà, lorsque le bateau est arrivé à l’embarcadère à proximité de l’église romane, personne n’a pu monter. «On nous a dit qu’en raison d’un cas Covid, la croisière était annulée, explique-t-elle. Puis ils ont fait demi-tour et sont retournés à Ouchy.»

Contactée par téléphone, la porte-parole de la CGN, Mélanie Gay, apporte plus de détails: «Une personne de l’équipage, qui n’était pas en service ce jour-là, a appris qu’elle était positive. Elle nous a tout de suite informés de son état de santé et nous avons alors décidé de rapatrier le bateau à Ouchy et d’annuler la croisière afin de pouvoir mettre en quarantaine les six personnes qui travaillaient ce jeudi à bord et avaient été en contact avec elle.»