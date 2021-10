Encre bleue – Un banc au soleil Julie

KEYSTONE

Longtemps je me suis demandé ce que font tous ces gens dans les rues et les parcs aux heures dites de travail. Et pour quelles raisons ces êtres, même pas retraités, même pas parents de petits enfants, peuvent se la couler douce tandis que d’autres triment.

D’accord, on n’a pas forcément les mêmes horaires de boulot, tout le monde n’a pas besoin de travailler pour vivre, et tout le monde ne peut pas bosser. Mais tout de même. Beaucoup de gens ont l’air d’avoir assez de temps libre en semaine pour se promener tranquillou. Puis se poser sur des bancs publics. Veinards…

Alors j’ai décidé de faire comme eux, en ce dernier lundi au soleil!

J’ai donc fait le tour des bancs publics de mon quartier. Pas question de les tester tous, il y en a trop. Certains affichent d’ailleurs complet, inutile de vouloir y poser son séant. Les plus recherchés sont ceux qui bénéficient du meilleur ensoleillement. Normal, c’est la der des der pour se chauffer encore au naturel. Les chanceux qui ont trouvé place sur ces sièges allongés ferment souvent les yeux pour savourer au mieux ce petit plaisir du quotidien…

Les autres bancs? Ils donnent à voir toutes sortes de tranches de vie. Les modèles «Genève», avec accoudoir, attirent particulièrement les lecteurs et ceux qui aiment se caler dans un coin pour refaire le monde en papotant. Ou en se bécotant…

Ils offrent aussi une halte bienvenue aux personnes âgées, aux promeneurs qui se font tirer en laisse par leur chien. Ils accueillent des passants qui viennent casser la graine pendant leur pause, ou boire un coup, faute de place ailleurs.

Heureusement, l’usage des bancs publics n’est pas encore interdit pour des raisons dites sanitaires. Ce serait vraiment la grosse tuile!

Où pourraient se rendre tous ces gens pour se la couler douce au soleil?

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.