Jolie Vue Festival – Un balcon musical en Lavaux La 5e édition de la micromanifestation de Saint-Saphorin reconduit sa belle formule dévouée aux artistes en solo. Boris Senff

Jozef van Wissem, luthiste qui a notamment composé la B.O. de «Only Lovers Left Alive» de Jim Jarmusch, se produira vendredi 14 juillet au Jolie Vue Festival de Saint-Saphorin. Victoria Alexandrova

Soyons honnêtes, on a hésité à rédiger cet article dans l’idée de garder secret au plus grand nombre l’existence de ce festival exceptionnel niché dans l’un des plus beaux villages de Lavaux. Sur les hauteurs de Saint-Saphorin, le bien nommé Jolie Vue Festival se prépare à ouvrir sa 5e édition – et quelques bouteilles du cru… Entre vendredi 14 et samedi 15 juillet, dix artistes vont se succéder entre le Jardin de la Cure – terrasse qui offre à la manifestation son nom avec sa vue plongeante sur le lac direction Montreux – et l’église, où se produisent les artistes les plus intimistes.

Outre son site magnifique, écrin de choix qui séduit musiciens et public, et sa mise en avant de produits locaux, la petite manifestation (250 billets vendus par soirée) se caractérise aussi par son option artistique. La programmation se dévoue ainsi exclusivement à des performances en solo, ce qui suit la logique de l’exiguïté des lieux mais aussi le propos de Yann Hunziker et Jon Haslebacher, fondateurs et programmateurs du Jolie Vue, eux-mêmes musiciens, qui savent que les projets solos sont plus difficiles à placer que les autres.

La mise accordéon

Spécialiste des plaisirs en solitaire, le festival ne manque pourtant pas d’ampleur dans les projets défendus. Cette année, le rendez-vous peut compter dans ses rangs le luthiste culte Jozef van Wissem, connu entre autres pour ses collaborations avec le cinéaste Jim Jarmusch, ou l’accordéoniste dark folk Joanna Gemma Auguri. Côté suisse, la sélection est tout aussi relevée avec, par exemple, la pianiste Marie Kruttli, l’accordéoniste Mario Batkovic (tous deux vendredi), alors que le samedi incite le chansonnier Dominique Scheder à un petit retour et My name is Fuzzy à une sarabande conclusive. Chaque soirée se termine en compagnie d’un DJ pour danser sous les étoiles.

