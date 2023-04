Arrivée à Genève – Un bain de foule accueille le Tour de Romandie Des milliers de spectateurs se sont amassés sur les quais pour assister au sprint final dans une ambiance de kermesse. Luca Di Stefano

Le public attend l'arrivée des coureurs, lors de la dernier étape du Tour de Romandie. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Se rendre sur l’arrivée d’une course cycliste, c’est patienter dans une ambiance de kermesse, voir passer des bolides sprintant à près de 70 km/h avant de se perdre entre les bus des équipes pour, peut-être, apercevoir un coureur et repartir avec une gourde souvenir.

La traditionnelle arrivée du Tour de Romandie, dimanche après-midi, a coché toutes les cases de l’événement populaire. Il était presque 16 heures quand les mains se sont mises à taper sur les panneaux publicitaires. Les voitures des commissaires déboulent sur le quai du Mont-Blanc. Elles annoncent le passage du peloton. Le spectacle dure une fraction de seconde, à peine le temps de saisir le sprinter colombien qui lèvera les bras sur la ligne d’arrivée et ses suiveurs.

Bernal et Pinot attendus

C’est tout? Non, l’arrivée du Tour de Romandie sur les quais est également une arrière-boutique. Celle des bus des équipes aux plaques d’immatriculation italiennes, belges, néerlandaises, avec leurs mécaniciens affairés à préparer les vélos pour la prochaine course du calendrier. Avec un peu de chance, on repart avec une gourde truffée de sponsors et un selfie avec un champion qui a eu la courtoisie de s’arrêter après le décrassage.

Dimanche, la diaspora colombienne s’était comme toujours réunie pour apercevoir Egan Bernal. Mais proximité avec la France oblige, c’est Thibaut Pinot que l’on attendait devant le bus bleu blanc rouge. «C’est la dernière fois qu’il court. Ce sera triste sans lui», lance une supportrice venue d’Annecy.

Bientôt le Tour de France?

Genève a donc confirmé son attachement à une compétition qui le lui rend bien. Avant d’accueillir un Tour de France? Thierry Apothéloz, conseiller d’État chargé des sports, ne cache pas son souhait. «J’ai déjà pris des contacts avec la Société de la Grande Boucle et les retours ont été positifs», a-t-il récemment déclaré.

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

