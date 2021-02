École d’art – Un Bachelor pour savoir raconter en images La HEAD étoffe son offre de formation. Objectif: développer sur trois ans un univers visuel et narratif ambitieux en BD, en illustration et en animation. Philippe Muri

Des étudiants en communication visuelle à la HEAD, option «Image/récit» , travaillent sur un workshop en illustration. HEAD - Genève Michel Giesbrecht

«Je crois que la bande dessinée, ça s’apprend.» Parole d’expert, en l’occurrence Zep il y a un peu plus de quatre ans, alors que l’École supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) s’apprêtait à ouvrir ses portes à Genève. Depuis, cette filière fonctionnant comme un accélérateur de talents a permis à des dizaines d’étudiants de découvrir toutes les potentialités de leur métier – mise en scène, personnages, décors, dialogues, mise en couleurs, etc. – et de créer leur réseau. Prolongeant ce cursus de deux ans à temps complet dispensé par le Centre de formation professionnelle arts (CFP Arts), un Bachelor en illustration va être lancé à la HEAD dès la rentrée 2021. La formation d’une durée de trois ans s’inscrit dans le prolongement d’une option appelée jusque-là «Image/récit».