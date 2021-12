Fraude fiscale en France – Un avocat décrypte le verdict contre UBS

La banque suisse voit sa peine financière divisée par plus de deux. Explications à chaud avec Grégoire Mangeat.

Interrogé à chaud dès la lecture des premiers éléments du verdict à l’encontre des agissements passés d’UBS en France, l’avocat genevois Grégoire Mangeat en retenait deux points importants en ce lundi après-midi.

Il restait en revanche circonspect sur l’origine du calcul des pénalités, totalisant 1,8 milliard d’euros, retenues à l’encontre du numéro un mondial de la gestion de fortune.

Condamnation maintenue

«L’arrêt complet, motivé, ne sera connu que plus tard mais on note déjà que la Cour d’appel semble confirmer qu’une banque suisse puisse être coupable de blanchiment de fraude fiscale selon le droit français – même si elle a parfaitement respecté non seulement le droit suisse, mais également l’accord bilatéral (ndlr: avec l’Union européenne) sur la fiscalité de l’épargne», rappelle l’avocat.