Football – Un avant-goût de Coupe de Suisse pour Servette à Lugano Les deux équipes, qui s’affrontent dimanche (16h30) au Tessin, vont se retrouver trois fois ces prochaines semaines. La demi-finale du 5 avril est déjà dans les têtes. Valentin Schnorhk

Mattia Croci-Torti et Alain Geiger: un duel qui va se tenir plusieurs fois ces prochaines semaines. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

19 mars, au Cornaredo, en championnat. 5 avril, à la Praille, en Coupe. 15 avril, à la Praille, en championnat. Ce n’est pas une série de play-off à laquelle vont se livrer Servette et Lugano ces prochaines semaines, mais cela y ressemble. «Nous jouons notre saison contre Lugano», cadre Alain Geiger, avant le déplacement de ce dimanche (16h30) au Tessin.

Parce que les deux équipes ont plus ou moins les mêmes objectifs devant eux: la deuxième place en Super League et la victoire en Coupe de Suisse. À la différence près que Lugano sait ce que c’est que de remporter un trophée, les Bianconeri ayant gagné la Coupe l’an dernier. Servette, lui, court après depuis 2001. Reste que cela en fait des concurrents plus que directs pour cette fin de saison.

La 2e place en vue

Il n’empêche, le rendez-vous de ce dimanche a quelque chose d’un avant-goût de la demi-finale de Coupe. «Ce sera un bon match de préparation pour nous, comme pour eux, acquiesce Alexis Antunes. Nous avons pour ambition de montrer une bonne image, de faire comprendre à Lugano que ce ne sera pas facile dans deux semaines et demie.» Il y a un avantage psychologique à prendre.

C’est le regard du joueur. Celui des entraîneurs est un petit peu différent. «Nous allons à Lugano pour jouer la deuxième place, rien d’autre, tranche Geiger. Il n’y a pas à vouloir cacher notre jeu: nous connaissons Lugano et Lugano nous connaît.» Mattia Croci-Torti, l’entraîneur des Tessinois, s’inscrit dans la même ligne: «La coupe, c’est un match en soi, qui ne dépend pas des autres. On y joue sa vie et sa mort et, forcément, cela amène à ce qu’on joue différemment. Dimanche, nous voudrons essayer d’aller chercher la deuxième place.» A comprendre que les plans qui pourraient être escamotés précisément pour ce duel seront bien cachés jusqu’au 5 avril. Personne ne dévoilera ses cartes au Cornaredo.

Lugano a changé

Reste que, pour Servette, le fait d’affronter Lugano avant de le retrouver en Coupe peut être intéressant: les Bianconeri ont fait évoluer leur jeu depuis le début de l’année. Croci-Torti mise le plus souvent sur un 3-4-3, qui peut être flexible en fonction de l’adversaire, avec par exemple un des ailiers qui se fixe sur le milieu défensif adverse en phase défensive. Aussi, les Luganais s’expriment de mieux en mieux dans la verticalité, où ils peuvent trouver leur attaquant Zan Celar, deuxième meilleur buteur de Super League avec 11 buts, derrière Jean-Pierre Nsame (13 buts).

«Ils bougent bien en contre-attaque avec Amoura, Aliseda et Celar, observe Geiger. Ils sont vraiment montés d’un niveau dernièrement.» Depuis son changement de système, Lugano n’a pas perdu, avec trois matches nuls contre Young Boys, Bâle et Sion, et surtout deux victoires: en Coupe à Sion (3-0) et en championnat la semaine dernière contre Zurich (2-0).

Il y aura malgré tout des choses à apprendre dimanche, même si les deux équipes font face à une cascade d’absents: Crivelli, Mbabu (suspendus), Douline, Lélé Diba et Rodelin (blessés) manqueront à Servette, alors que Lugano doit faire sans Steffen (suspendu), ainsi que Belhadj, Bottani, Mahou et le gardien Saipi (blessés).

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

