L'éditorial: choisissez votre bâtiment préféré – Un autre regard sur l'architecture La «Tribune de Genève» propose à ses lectrices et lecteurs de choisir leur immeuble contemporain favori. L'occasion de dépasser les jugements hâtifs. Opinion Frédéric Julliard Rédacteur en chef

Où trouver à Genève des bâtiments contemporains dignes d’intérêt et même d’admiration? Le prix d’architecture que la «Tribune de Genève» lance ce samedi vous invite à découvrir des constructions méritant le détour.

Les Genevois adorent dénoncer ces blocs massifs qu’ils voient s’élever à la place de demeures anciennes et d’arbres remarquables. Pour construire davantage, plus dense, plus vite, pour gagner plus d’argent, on ne bâtirait désormais que des immeubles sans âme.

«Le constat désabusé des Genevois contient une part de vérité, mais il confine à la caricature.»

Ce constat désabusé contient une part de vérité, mais il confine à la caricature. Des architectes savent composer avec les contraintes légales ou techniques pour proposer des lieux originaux, intégrés dans leur environnement et agréables à vivre.

En vous présentant, ces prochains lundis, mercredis et samedis, dix bâtiments d’habitation construits depuis 2000 et choisis par notre rédaction pour leur intérêt architectural, nous souhaitons susciter le débat et donner envie de dépasser la première impression. Avec, pour chaque bâtiment, une page entière et une visite en compagnie de l’architecte, nous vous invitons à passer de l’autre côté de la façade et à juger en toute connaissance de cause.

Une fois les dix immeubles présentés, les lectrices et lecteurs pourront voter en octobre pour leurs favoris. La remise des prix aura lieu le 17 novembre. L’opération, réalisée en partenariat avec le Département du territoire, vise à aiguiser l’intérêt des citoyennes et citoyens pour l’architecture d’aujourd’hui.

Nous espérons aussi inciter la population à exprimer ses envies et ses souhaits dès la naissance des projets, pour que la Genève de demain élève son niveau d’exigence architecturale. En matière de construction de logements, la quantité ne saurait constituer le critère décisif.

