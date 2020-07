Vully-les-Lacs (VD) – Un automobiliste sort de la route et se blesse grièvement Un trentenaire qui roulait vendredi matin entre Montmagny et Salavaux a percuté un hangar après avoir perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Il a été héliporté par la Rega à l’Hôpital de l’Île à Berne.

La vie de l’homme est en danger, a indiqué la police cantonale vaudoise dans un communiqué. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Un conducteur suisse de 35 ans qui circulait vendredi matin entre Montmagny et Salavaux (VD) a dévié sur la gauche dans une légère courbe à droite et a quitté la route. Après avoir roulé dans une prairie, il a heurté l’angle d’un hangar du côté conducteur.

L’homme incarcéré et à moitié conscient a été découvert par un automobiliste qui passait par là vers 06h55 et qui a immédiatement avisé les secours. Grièvement blessé et risquant de mourir, il a été héliporté par la Rega à l’Hôpital de l’Île à Berne, a indiqué samedi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

La route cantonale a été fermée à la circulation jusqu’à 10h00 pour les besoins du constat.

Enquête ouverte

La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Les investigations ont été confiées aux unités mobiles de la gendarmerie vaudoise.

Cet événement a nécessité l’intervention d’une ambulance de Morat, des pompiers du SDIS Broye-Vully avec un train d’intervention, de la Rega et d’une patrouille de la gendarmerie vaudoise.

( Comm. )