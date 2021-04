Canton du Valais – Un automobiliste de 25 ans décède dans une collision frontale Un accident de la route survenu mardi après-midi entre Stalden et Saint-Nicolas a provoqué la mort d’un Valaisan domicilié dans la région.

L’accident s’est produit vers 15h40 peu avant la sortie du tunnel de «Stägjitschugge». Police cantonale du Valais

Un conducteur de 25 ans est décédé mardi dans un accident entre Stalden et Saint-Nicolas (VS). Pour une raison encore indéterminée, le pick-up qu’il conduisait s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté un camion qui venait normalement en sens inverse.

L’accident s’est produit vers 15h40 peu avant la sortie du tunnel de «Stägjitschugge». Le conducteur du pick-up, qui circulait seul, est décédé sur place, indique la police cantonale dans un communiqué. Il s’agit d’un Valaisan domicilié dans la région.

Le chauffeur du camion, un Valaisan de 28 ans lui aussi domicilié dans le Haut-Valais, a été légèrement blessé et conduit à l’hôpital de Viège. Suite à cet accident, la route du Mattertal – la vallée de Zermatt – est restée fermée durant plusieurs heures, précise la police.

