Portrait de Florian Parini – Un auto-stoppeur jamais à court d’idées En voyage sur les routes, Florian Parini a trouvé le goût du dialogue qu’il partage aujourd’hui dans son podcast «Les carottes sont cuites». Léa Frischknecht

Pour son podcast, Florian Parini tend son micro aux personnes qu’il trouve «inspirées et inspirantes». Dans le dernier épisode, il dialogue avec le Genevois DJ Mitch. Enrico Gastaldello

Il y a ceux qui, enfants, rêvent de devenir astronaute, footballeur ou acteur. Florian Parini, lui, voulait être entrepreneur. À 14 ans déjà, il récupérait les objets encombrants abandonnés sur les trottoirs pour les retaper et les vendre sur Anibis. «J’étais fasciné par les gens qui avaient de bonnes idées et réussissaient à les réaliser», sourit-il. Inspiré par son grand-père octogénaire et toujours actif dans son entreprise de paysagisme, le jeune homme de 26 ans a gardé la même obsession: celle de créer et de porter ses projets à bout de bras. Difficile de tous les énumérer mais on notera la création d’une association universitaire, la coréalisation d’un documentaire, la fondation d’une entreprise et, tout récemment, le lancement du podcast «Les carottes sont cuites». «Ce nom, c’était une manière de dire «c’est prêt, on peut y aller», même si le sens littéral n’est pas exactement le même», explique Florian. Une façon, aussi, de rendre hommage à sa chevelure rousse, avoue-t-il en riant.