Solutions – Un atelier pour lier social et recyclage Cet été, Caritas a lancé le premier projet de son Espace de formation et d’insertion professionnelle (EsFOR). Il s’agit d’un atelier de couture situé à Plan-les-Ouates. Aurélie Toninato

Cet atelier de couture créé par Caritas valorise les savoir-faire et permet à ceux qui le fréquentent d’envisager une réinsertion. LUCIEN FORTUNATI

Le carré de bâche file entre les doigts de Kamiran, l’aiguille court, le sac prend forme. Ce Kurde syrien de 44 ans, arrivé en Suisse en 2012 comme réfugié, est couturier. Ici, il n’a jamais pu pratiquer son métier. Jusqu’à aujourd’hui. Il reconstruit sa vie, avec sa femme et ses quatre enfants, et entrevoit désormais de nouvelles perspectives professionnelles grâce au nouvel atelier de couture de Caritas.

Cet atelier, installé près de la brocante La Fouine à Plan-les-Ouates, a démarré ses activités cet été. C’est le premier projet de l’Espace de formation et d’insertion professionnelle (EsFOR) de Caritas. Il compte, pour l’instant, deux couturières professionnelles et formatrices – Evelyne Hinkhao Taguza et Laure Saini – ainsi que deux personnes en activité de réinsertion, Kannika Meesupap et Kamiran Horo. «L’institution est déjà très engagée dans l’insertion sociale, explique Camille Kunz, directeur d’EsFOR. Ce nouvel atelier est né de la volonté de s’investir davantage dans la formation et de la réinsertion professionnelle des personnes durablement éloignées du monde du travail ou en rupture.» Que ce soit pour un stage découverte ou pour entrer dans un cursus certifiant.