À l’assaut de l’espace – Un astronaute de 18 ans s’envolera avec Jeff Bezos Oliver Daemen, titulaire d’une licence de pilote privé, est le premier passager payant de Blue Origin. Il deviendra le plus jeune astronaute de l’histoire le 20 juillet.

Le jeune Oliver Daement rejoindra le fondateur de Blue Origin Jeff Bezos, son frère Mark, ainsi que Wally Funk, la future astronaute la plus âgée de l’histoire à 82 ans, parmi les passagers du premier vol habité du vaisseau New Shepard. AFP

Un jeune homme de 18 ans deviendra le 20 juillet le plus jeune astronaute de l’histoire. Il s’envolera aux côtés du milliardaire Jeff Bezos pour le vol inaugural du vaisseau de Blue Origin, a annoncé l’entreprise aérospatiale jeudi.

Fraîchement diplômé du lycée en 2020, Oliver Daemen, titulaire d’une licence de pilote privé, est le premier passager payant de Blue Origin, mais n’est pas le vainqueur des enchères pour un siège à bord, remportées pour 28 millions de dollars. Ce passager a demandé à rester anonyme, et s’envolera lors d’une mission future, a affirmé l’entreprise.

L’annonce «marque le début des opérations commerciales pour New Shepard», le vaisseau de Blue Origin, a déclaré Bob Smith, le patron de l’entreprise. «Oliver représente une nouvelle génération de personnes qui vont nous aider à construire une route vers l’espace», a-t-il ajouté.

Le rêve d’une vie

Voler à bord de New Shepard permettra d’accomplir le rêve de sa vie pour Oliver Daemen, fasciné par l’espace, la Lune et les fusées depuis ses 4 ans, détaille un communiqué. Il prévoit d’étudier la physique et la gestion de l’innovation à l’université d’Utrecht aux Pays-Bas à partir de septembre.

Le futur étudiant rejoindra le fondateur de Blue Origin Jeff Bezos, son frère Mark, ainsi que Wally Funk, la future astronaute la plus âgée de l’histoire à 82 ans, parmi les passagers du premier vol habité du vaisseau New Shepard.

ATS

