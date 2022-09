État de Genève – Un assistant de sécurité licencié après des messages haineux L’homme a été condamné en 2021 à une peine pécuniaire avec sursis pour discrimination raciale. Son recours est rejeté par le Tribunal fédéral.

La plus haute instance juridique du pays rappelle que le Canton de Genève a fixé des devoirs à l’endroit du personnel de la fonction publique. Celui-ci doit notamment s’abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à l’État. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Le Tribunal fédéral déboute un assistant de sécurité publique genevois licencié après avoir publié des messages haineux sur Facebook. Le Conseil d’État n’a pas violé le droit d’être entendu et le principe de proportionnalité.

L’homme a été engagé en mai 2011 par l’État de Genève et affecté dès décembre à la police internationale. En 2016, l’un de ses collègues, d’origine tunisienne, s’est plaint de son comportement auprès de la hiérarchie. Il a également transmis des captures d’écran du compte Facebook de l’intéressé.

Ces publications et commentaires s’en prenaient aux musulmans, aux Gitans et aux Juifs. On pouvait y lire des phrases telles que: «J’ai la solution Kalachnikov très simple et très efficace!!! (Gitans de m.) Très belle journée!!!» L’intéressé a contesté être l’auteur de ces messages et avancé qu’un faux compte à son nom avait été créé afin de lui nuire.

Licencié pour «motifs fondés»

Après appel, l’assistant de sécurité a été condamné en 2021 à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes avec sursis pour discrimination raciale par la Cour de justice genevoise. Auparavant, il avait été libéré en 2017 de son obligation de travailler par le Conseil d’État et licencié en 2019 «pour motif fondé, à savoir l’inaptitude à remplir les exigences de son poste».

Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal fédéral rappelle que le Canton de Genève a fixé des devoirs à l’endroit du personnel de la fonction publique. Celui-ci doit notamment s’abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à l’État. Des règles précises ont été aussi édictées concernant l’usage des réseaux sociaux.

Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où l’instance précédente a refusé ses demandes de preuves supplémentaires. Soit l’audition de plusieurs personnes, une expertise judiciaire informatique et une commission rogatoire visant Facebook aux États-Unis, notamment.

Faux compte Facebook

Pour la 1ère Cour de droit social siégeant à Lucerne, le recourant n’a pas établi le caractère insoutenable du refus des juges cantonaux. En outre, ces derniers ont bel et bien examiné l’hypothèse du faux compte Facebook. Enfin, l’intéressé a pu faire valoir sa version au travers de plusieurs écritures et pièces.

L’assistant de sécurité a aussi invoqué la violation du principe de proportionnalité. Selon lui, il serait arbitraire de considérer que la poursuite des rapports de service serait exclue dès lors qu’il avait continué à travailler plus d’un an après la découverte des publications litigieuses.

Les juges fédéraux rappellent que l’employeur dispose d’un large pouvoir pour apprécier si les propos d’un collaborateur vont à l’encontre du fonctionnement d’un service. La justice genevoise a estimé qu’il n’était pas contesté que les publications du recourant étaient des propos insultants et haineux et qu’elles contrevenaient aux devoirs de fidélité et de réserve des fonctionnaires.

L’instance cantonale aussi a reconnu que la suspension de l’intéressé est intervenue tardivement. Mais elle a jugé compréhensible que le département ait voulu attendre la fin de l’enquête pénale avant de prononcer la mesure. (arrêt 8C_17/2022 du 16 août 2022)

ATS

