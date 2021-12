Fiasco de la semaine vaccinale – Un artiste romand accuse l’OFSP de l’avoir plagié

Fiasco de la semaine vaccinale – Un artiste vaudois accuse l’OFSP de l’avoir plagié La croix suisse faite en sparadraps est une contrefaçon d’une de ses œuvres, affirme Jaques Vallotton. Parler de vol est exagéré, répond Berne. Lise Bailat - Berne

À gauche, le visuel utilisé par la Confédération lors de la semaine de vaccination. À droite, la création de Jaques Vallotton, protégée par un copyright @Lehmann & Vallotton depuis 2006 (ndlr: ce visuel est reproduit ici avec l’accord de son auteur) . DR

On l’a vue absolument partout lors de la semaine de la vaccination. La croix suisse faite en pansements pourrait finir devant un tribunal. En découvrant le logo utilisé par la Confédération début novembre, le sang de l’artiste Jaques Vallotton, qui dessine sous le pseudonyme de Valott pour «24 heures» et pour «Le Matin», n’a fait qu’un tour.

La semaine de la vaccination s’est déroulée du 8 au 14 novembre dernier dans toute la Suisse. Photo: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Début 2000, avec son associé d’alors, il créait une ligne graphique humoristique sur la Suisse, ses symboles et ses valeurs. Dans la série figure une croix suisse en sparadraps avec ce texte: «No risk, no fun». L’œuvre protégée par un copyright dès 2006 a été diffusée à des milliers d’exemplaires sous la forme de cartes postales, t-shirts, sacs, etc.