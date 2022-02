Exposition inédite – Un artiste palestinien sculpte «la vie» dans des barils de pétrole Abdul Rahman Katanani forge dans le métal des sexes féminins qu’expose Barbara Polla dans sa galerie Analix Forever. Pascale Zimmermann Corpataux

Abdul Rahman Katanani a façonné dans le vieux métal «Untitled» , en 2022, spécialement pour l’exposition genevoise. ABDUL RAHMAN KATANANI

Il les nomme pudiquement: des fleurs. Anatomiquement: des vulves. Poétiquement: la vie. C’est cet intitulé qu’a retenu la galeriste Barbara Polla lorsqu’elle a décidé d’exposer dans son espace de la rue du Gothard, à Chêne-Bourg, les œuvres d’Abdul Rahman Katanani. Œuvres singulières et troublantes que ces sculptures forgées dans de vieux barils de pétrole, rouge sang, brique, vert sapin ou bleu roi, qu’il a au préalable criblé de balles à la carabine…

«Je tire sur ces bidons car ils appartiennent à une économie contemporaine de la violence; ils ont provoqué des guerres et en portent ainsi la trace: il ne faut pas que ce matériau soit lisse lorsque je le travaille», précise l’artiste palestinien. Abdul Rahman Katanani est né à Sabra et Chatila, au Liban, il y a trente-huit ans. Il n’a pas quitté le camp de réfugiés durant trois décennies et son minuscule atelier, à l’étage, y est toujours même si, voici quatre ans, il a acheté, dit-il, «un petit terrain et construit une maison» pour lui et sa famille, «un peu au sud de Beyrouth, à la campagne». «Lorsqu’il y a eu la guerre dans le camp, les habitants se sont servis de ces barils pour se protéger. Je veux qu’ils affichent cette marque-là également.»

Pour sa série «Untitled», l’artiste utilise des bidons le plus souvent rouges ou brique, parfois verts ou bleus. ABDUL RAHMAN KATANANI

Lorsque Barbara Polla découvre le travail d’Abdul Rahman Katanani à Beyrouth en 2015, elle reste médusée. Le jeune artiste sangle des troncs d’olivier de barbelés qu’il réunit en bouquets, avant de les faire éclore comme des gerbes de fleurs. Pas de racines ici: comment un réfugié palestinien en aurait-il? «Abdul, c’est la joie, mais la joie décidée, voulue, par choix», décode la galeriste genevoise. Pour l’exposition qu’elle lui consacre, «La Vie», il a forgé tout exprès des sexes féminins, symboles pour lui de beauté, de liberté, de fertilité et de vie.

«Le sexe des femmes est trop souvent considéré comme honteux, tabou, il doit rester caché.» Abdul Rahman Katanani, artiste

Abdul Rahman Katanani: «Le sexe des femmes est trop souvent considéré comme honteux, tabou, il doit rester caché. C’est notamment le cas dans la culture musulmane, même si cela n’a pas toujours été ainsi historiquement. Mais je travaille aussi sur le sexe masculin et sculpte de hauts totems, formés de trois ou quatre barils superposés. Le concept de sexe est à la fois naturel et politique, cela m’intéresse. L’être humain n’est pas supérieur dans la nature, il en fait simplement partie.» Au qualificatif de féministe, Abdul préfère, de loin, celui d’humaniste.

Un des oliviers qui a attiré l’attention de la galeriste Barbara Polla. ABDUL RAHMAN KATANANI

À première vue, les barbelés évoquent la claustration, la prison, le déchirement également. Abdul Rahman Katanani va plus loin: «Je travaille le barbelé – en bouquets, en vague, en tornade, en chrysalide – car dédié au départ à l’enfermement, il peut être détourné en éclosion, en floraison.»

«Fleurs» , ciselées en 2021-2022. ABDUL RAHMAN KATANANI

À Chêne-Bourg, la galerie Analix Forever a pris ses aises. Une première salle d’exposition donnant sur la rue jouxte un lieu obscur où est projetée une vidéo montrant Abdul Rahman Katanani en plein travail et précède un autre espace offert à de jeunes artistes n’ayant jamais été exposés officiellement. Barbara Polla l’a ouvert à une photographe d’origine iranienne, réfugiée à Londres avec sa famille. Maryam Ashrafi a parcouru durant six ans les communautés kurdes. Elle a centré son beau travail en noir et blanc sur les femmes, car, dit-elle, «elles mènent deux combats à la fois, contre la guerre et pour leurs droits dans une société où les mâles dominent». Barbara Polla: «J’ai mis ces deux artistes en résonance car ils expriment le même niveau de puissance, cette puissance qui donne, à ne pas confondre avec le pouvoir, qui prend.»

Sur la terrasse donnant accès au deuxième étage, Abdul Rahman Katanani a installé un pigeonnier semblable à ceux du camp de Sabra et Chatila, ciselé lui aussi dans des barils de pétrole. S’en échappent des pigeons joyeux qui colonisent le mur mitoyen. Dans l’atelier qui était celui de sa mère, la peintre Anne-Marie Imhof, Barbara Polla a installé «un logement pour les amis, qui sert aussi le lieu d’exposition». Les bouquets d’Abdul en fleurissent les murs, attristés pourtant par une ceinture de chasteté métallique forgée par l’artiste, afin de ne pas oublier les outrages faits au sexe des femmes. «Cette représentation est aussi là pour nous faire réfléchir, précise-t-il. N’avons-nous pas tous une ceinture de chasteté dans la tête?»

Abdul Rahman Katanani a forgé «Fleurs» en barbelés et métal l’an dernier. ABDUL RAHMAN KATANANI

