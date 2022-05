Exposition au Pavillon Plantamour – Un artiste mue feuilles et brindilles en splendides insectes Le Genevois Gabriel Ruta montre sa saisissante «Entomologie végétale» au centre nature La Libellule, dans le parc de la Perle du Lac. Irène Languin

La plus grande des bestioles mesure 15 bons centimètres. GABRIEL RUTA

Ailes gracilement déployées et pattes déliées, l’insecte semble prêt à s’envoler. Vu sa taille – 15 bons centimètres d’envergure – on parie pour un vrombissement sévère. Le décollage n’aura toutefois pas lieu: la bestiole se contemple sous verre, captive dans une boîte, comme des dizaines de ses congénères. Ne cherchez pas non plus ces animaux aux atours de bijoux chatoyants dans la nature. Ils ont été créés de toutes pièces par l’artiste genevois Gabriel Ruta à l’aide de feuilles, brindilles, graines ou noix. Pour découvrir cette admirable «Entomologie végétale», il faut plutôt vous rendre au Pavillon Plantamour, dans le parc de la Perle du Lac.