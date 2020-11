De gauche à droite: Karim Dib, chef de projet à l’Organisation en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle (ORCA), Silvana Mastromatteo, de la Caravane sans frontière, le professeur Didier Pittet, médecin-chef du service de prévention et contrôle de l’infection des HUG, ainsi que les conseillers administratifs en Ville de Genève Alfonso Gomez et Christina Kitsos, lors de la plantation du pommier offert par la présidente de la Confédération.

Laurent Guiraud