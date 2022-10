Histoire – 1872 – Un arbitrage américano-britannique fonde la vocation internationale de Genève Le 14 septembre 1872, une salle de l’Hôtel de Ville genevois est le théâtre d’un règlement de comptes entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au sujet du navire «Alabama». Benjamin Chaix

La salle de l’Alabama à l’Hôtel de Ville de Genève. Le Tribunal arbitral y a mis fin au conflit entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, à la suite de la guerre de Sécession. C’est également là que fut signée, le 22 août 1864, la Convention de Genève, acte fondateur du CICR. STEFAN HUNZIKER/CHANCELLERIE D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Le 14 septembre 1872, la sentence d’un très médiatique arbitrage international met Genève au centre de l’attention des deux plus grandes puissances du moment: les États-Unis et la Grande-Bretagne. Celle-ci, qui s’est mal conduite pendant la guerre de Sécession, est condamnée à payer aux États-Unis la somme de 15,5 millions de dollars or, en dédommagement des pertes subies par les fréquentes attaques de différents navires corsaires fournis aux sudistes par l’Angleterre. Le plus connu s’appelle Alabama.

Ce bateau à propulsion mixte (vapeur et voiles) doit sa notoriété au fait qu’il a été coulé en 1864 en rade de Cherbourg par le bâtiment nordiste Kearsage (lire encadré). Un combat auquel ont assisté de nombreux curieux, parmi lesquels le peintre Édouard Manet, qui en a fait un tableau actuellement au musée de Philadelphie.

Nous sommes alors moins d’un mois avant la fin de la guerre de Sécession aux États-Unis, conflit dans lequel la Grande-Bretagne s’est immiscée en armant secrètement l’Alabama pour prendre en chasse et couler des vaisseaux et des bateaux de pêche américains nordistes.

Faire rendre gorge à l’Angleterre

Après la victoire définitive du camp nordiste, en avril 1865, celui-ci n’entendait pas laisser les Anglais impunis. Leur bienveillance envers le camp sudiste – motivée par la bonne marche du commerce du précieux coton – les désignait à la rancune du gouvernement de Washington. Pour leur faire rendre gorge, le moyen d’un arbitrage international fut adopté.

La Grande-Bretagne de la reine Victoria aurait évidemment préféré ne pas être obligée de répondre publiquement d’actes dont elle n’avait pas lieu d’être fière. Ce qui pesa dans la balance fut la menace américaine d’exiger l’annexion du Canada. S’y ajoutait la situation régulièrement troublée en Europe, qui incitait la Grande-Bretagne à se rapprocher des États-Unis. Bref, en 1871, les Anglais acceptent enfin que leurs torts soient discutés et que la question des dommages et intérêts soit abordée.

Cette année-là, le Traité de Washington est signé par les deux parties. Ce document prévoit le déroulement de la procédure, le lieu de l’arbitrage et qui seront les arbitres de Genève. Il y en aura cinq: l’Américain Adams, le Britannique Cockburn, le Brésilien Do Itajuba, l’Italien Sclopis et le Suisse Stämpfli. Ce dernier est un ancien président de la Confédération et conseiller fédéral bernois chargé du Département de justice et police, juge fédéral de surcroît, très marqué par la guerre civile suisse du Sonderbund qu’il avait connue dans sa jeunesse. Il a soutenu publiquement la cause nordiste pendant la guerre de Sécession.

«Nous avons habité une ville si éclairée qu’un éminent homme d’État a pu l’appeler le «grain de musc qui parfume le monde.» Lettre des Américains au Conseil d’État genevois en septembre 1872

Pourquoi le choix des signataires du Traité de Washington s’est-il porté sur Genève? C’est la Suisse et sa neutralité qui les ont inspirés. Et dans notre pays, à cette époque, seule Genève bénéficie de liaisons ferroviaires suffisantes avec l’étranger pour conduire arbitres, délégations et journalistes à bon port.

Dès le 15 décembre 1871, la salle de l’Hôtel de Ville dans laquelle s’étaient tenus en 1864 les travaux de la première Convention de Genève est mise officiellement à la disposition de l’arbitrage. Elle n’a guère changé d’aspect depuis cette époque et porte désormais le nom de salle de l’Alabama. Elle est actuellement en phase de restauration et ne se visite provisoirement pas.

De décembre 1871 à septembre 1872, l’arbitrage de l’Alabama connaîtra des péripéties, des interruptions et beaucoup de suspense. Les représentants de la presse américaine et anglaise sont nombreux à Genève pour l’occasion. Le «New York Times», le «Boston Daily Advertiser», le «Times» de Londres, le «Daily Telegraph» et le «Manchester Guardian» ont envoyé leurs reporters.

Le lendemain de la sentence du 14 septembre, le «Journal de Genève» publie une lettre reçue par le Conseil d’État de la part des Américains victorieux: «Des circonstances exceptionnelles ont contribué, pendant notre séjour à Genève, à mêler l’agréable à l’utile, et le plaisir au travail. Nous avons habité une ville à la fois remarquablement belle et salubre, commode et civilisée; une ville si amie de la liberté dans l’ordre et si éclairée qu’un éminent homme d’État a pu l’appeler avec raison le «grain de musc qui parfume le monde» […]. Aussi remportons-nous dans notre pays lointain des souvenirs ineffaçables de Genève, cette patrie du goût, de l’instruction, de la science et de l’honneur.»

Parmi les souvenirs agréables qu’ils emportent de Genève, il y a celui du dîner offert le 7 septembre par le Conseil d’État à l’Hôtel de la Paix. Ce festin clôture la dernière journée des négociations. C’est donc sans gagnants ni perdants que les convives partagent les mets d’un copieux menu. La truite sauce Genève y voisine avec la galantine de chapons aux truffes, le jambon d’York à la gelée avec les bombes à l’américaine sur socle. Des bombes? De quoi faire sombrer une seconde fois l’Alabama!

Maquette du navire corsaire «Alabama», offerte à l’État de Genève par son constructeur, M. William Vought. Salle de l’Alabama, Hôtel de Ville de Genève. STEFAN HUNZIKER/CHANCELLERIE D’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Après avoir écumé les océans, l’«Alabama» coule devant Cherbourg Afficher plus «Le Kearsarge et l’Alabama», une toile peinte par Édouard Manet en 1864. Le petit bateau français au premier plan est peut-être un canot de sauvetage. PHILADELPHIA MUSEUM OF ART/LDD Extraordinaire épopée que celle de l’Alabama! Un navire de guerre à propulsion mixte (machine à vapeur et voiles) construit en secret en 1862 en Grande-Bretagne afin d’être mis au service de la marine de guerre des États confédérés d’Amérique durant la guerre de Sécession. Plus exactement à disposition d’un équipage de corsaires, commissionnés par les Confédérés afin d’attaquer tout navire battant pavillon de l’Union. De 1862 à 1864, l’Alabama va écumer les océans à la recherche de bateaux de pêche ou de commerce nordistes, tout en échappant aux poursuites des navires de guerre de l’United States Navy (USN). Ce sloop de guerre rapide, capable de filer à plus de 13 nœuds sous voile et hélice, est dirigé par un homme qui va se révéler un as de la marine, le capitaine Raphael Semmes (1809-1877), ancien de l’USN passé au Sud. Sa tactique consiste à voguer sous pavillon britannique afin de pouvoir approcher des proies sans méfiance. D’abord sur la route de commerce entre l’Europe et l’Amérique, il arraisonne ainsi des bateaux partant à la chasse à la baleine et des navires de commerce. Sous la menace de ses puissants canons, Semmes fait prisonniers les équipages, qu’il débarque plus tard sur l’île ou dans le port ami ou neutre le plus proche. Car le corsaire sudiste, qui exerce son activité au service d’une nation belligérante, respecte les lois de la guerre: les équipages pris ont droit au statut de prisonnier de guerre. Il incendie ses prises, avant de disparaître… Grâce à tous les témoins qu’il laisse derrière lui, il ne tarde pas à se façonner une belle réputation, qui dépasse largement le milieu de la marine, puisque dès novembre 1862 même les lecteurs du «Démocrate» de Payerne savent que «le corsaire confédéré Alabama a encore capturé huit navires fédéraux. Six ont été détruits; les deux autres ont donné des garanties pour 86’000 dollars, payables au gouvernement du Sud après la conclusion de la paix». Poursuivi par des frégates et croiseurs nordistes bien plus puissants que lui, l’Alabama sévit le long des côtes américaines, aux Antilles, puis le long des côtes du Brésil, avant de traverser l’Atlantique en direction des côtes africaines. Il contourne le cap de Bonne-Espérance et s’en va dans l’océan Indien et la mer de Chine où il continue ses activités avec succès, déjouant toutes les recherches. Mais, fin 1863, le trois-mâts a besoin de réparations. Semmes repasse devant Le Cap et remonte l’Atlantique jusqu’au port de Cherbourg. Il a alors détruit 65 navires, causant des millions de dollars de pertes à l’Union, tout en ne perdant qu’un seul membre d’équipage, par accident. Le 14 juin 1864, le sloop de guerre unioniste Kearsage le prend au piège. Le 19 juin, Semmes joue le tout pour le tout et tente une sortie. Les deux navires vont se canonner pendant une heure, sous les yeux de milliers de spectateurs accourus sur les quais et les hauteurs de Cherbourg. Ils assistent à la défaite de l’Alabama, envoyé par le fond par les boulets de son adversaire. La fin de l’ Alabama sur une gravure de 1866 effectuée par Louis Le Breton. LDD Le 21 juin 1864, «L’Estafette» de Lausanne (ancêtre du «Matin») annonce à ses lecteurs, non sans une pointe d’admiration, la fin de «ce fameux navire confédéré qui avait causé tant de dommages au commerce de l’Union, ce hardi coureur des mers qui glissa si longtemps, invisible et insaisissable, au milieu des croiseurs fédéraux acharnés à sa poursuite». Gilles Simond

