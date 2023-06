Publication à Genève – Un après-Covid durable? Un livre témoigne de cet espoir L’arrêt forcé des activités durant le semi-confinement en 2020 a donné l’espoir d’un redémarrage plus durable de l’économie. Malgré la désillusion, il reste la force de l’action collective. Rachad Armanios

L’action 4 m 2 a lieu notamment devant la gare Cornavin, à Genève. LAURENT GUIRAUD

Un livre d’une soixantaine de pages vient de sortir, dans un format carré, comme l’est son sujet: l’action #4 m2 qui, lors du semi-confinement en 2020, demandait un redémarrage de la société plus humain, durable et social.

Publié aux Éditions Ouverture, il a été rédigé par Anouk Dunant Gonzenbach. Habitant à Saint-Jean et mère de deux adolescents, cette citoyenne engagée travaille comme archiviste. Laisser une trace de ce mouvement éphémère est justement l’objectif de son récit. On y retrouve les carrés tracés au sol à la craie, les slogans pleins d’espoirs et les dessins qui ont fleuri entre le 1er et le 15 mai 2020, à Genève et ailleurs en Suisse romande.

«Proposer un monde différent, on y a cru […]. On a essayé», écrit l’auteure. Car avec la pandémie, l’«impossible» est devenu possible: une économie circulaire, moins de circulation, pas d’avions dans le ciel…

Pétition à Berne

Mi-avril 2020 naît l’appel du 4 mai, en référence à la date à laquelle le parlement suisse se réunira à nouveau en présentiel. Cette pétition pour une reprise économique plus sociale, locale et écologique est remise ce jour-là à Berne, munie de 53’942 signatures.

En même temps à Genève – devant la gare, à la place des Nations, de la Navigation…– plusieurs personnes forment à la craie des carrés de 4 m2 sur le sol. L’idée qu’il n’y ait pas de «retour à l’anormal» est déclinée en moult slogans et dessins.

1 / 2 LAURENT GUIRAUD

Chacun est dans son carré, à deux mètres minimum de quelqu’un d’autre. Chaque groupe compte cinq carrés maximum. #4 m2 fait écho aux règles sanitaires. L’action se veut dans les clous. Les jours suivants, des carrés fleuriront un peu partout.

Mais la réponse est répressive. Dispersion. Interpellations. Un mineur dort en prison. Vingt amendes seront délivrées, certaines contestées et annulées. La Cour européenne des droits de l’homme jugera illégales les restrictions de manifester en Suisse durant le semi-confinement.

L’espérance

Anouk Dunant Gonzenbach se souvient: «Je suis dans mon carré, sur la Treille, sous la pluie, seule. […] Plus loin, il y a les jeunes que j’aime. Qui apportent leur contribution pour que le monde recommence de tourner rond […] ils agissent, ils sont réprimés. Je suis naïve. Je pense que nous, adultes, allons prendre nos responsabilités. Je pense que mon trait de craie mouillée n’est pas éphémère.»

Or, «tout a recommencé comme avant», relève l’auteure. Alors que les manifestations pour le climat se sont essoufflées, elle questionne: «On fait quoi, maintenant?» À la peur et au désespoir, elle répond «espérance» et «action», chacun à son niveau.

Aussi, le mouvement #4 m2 n’a pas été vain, à lire la préface de la conseillère aux États Verte Lisa Mazzone. Elle souligne qu’en plus d’avoir démontré la façon dont l’ordre établi se débat contre le changement, il est «un exemple de la manière dont la créativité collective est capable de proposer une alternative et de créer l’espérance tant convoitée».

«Des carrés à la craie», Anouk Dunant Gonzenbach, éditions Ouverture, 62 pp., 15 fr. Vernissage vendredi 16 juin dès 18h à la librairie et vinothèque C. Pages, 8, rue Henri-Frédéric-Amiel.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.