Aide aux médias – Un appel urgent est lancé pour soutenir les médias suisses Des personnalités publiques se mobilisent pour les millions d’aide à la presse soumis au peuple le 13 février prochain. Sébastien Jubin

Un appel urgent est lancé sur internet pour une mobilisation en faveur de l’aide aux médias, à moins d’un mois du scrutin fédéral. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La campagne pour le soutien aux médias suisses entre dans sa phase chaude. Le projet, contesté par référendum, prévoit un montant total de 150 millions de francs par an pour l’aide indirecte à la presse écrite et l’aide aux médias en ligne.

Un large front d’opposition, qui peut compter sur le soutien d’une soixantaine de parlementaires fédéraux issus notamment de l’UDC et du PLR, de journalistes ou encore d’EconomieSuisse, s’est levé contre le paquet de promotion des médias. De plus, un nouveau comité bourgeois est sorti du bois en cette fin de semaine et les sondages donnent une issue incertaine à ce paquet global.